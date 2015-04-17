版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 10:50 BJT

日本股市：受疲弱美国数据拖累早盘下跌，投资者等待下周财报

日经指数上周五在20,000点的心理关口上方交投，为2000年4月以来首次，但本周的前四天该指数变动并不大。

各大企业即将陆续开始公布全年业绩，投资者也在等待他们对截至2016年3月财年的财测，分析师表示，他们预计企业财测会一如既往的保守。

“尽管投资者预期企业将在本财年末录得很大获利，但在企业公布温和的财测后，日经指数可能只会在窄幅区间内波动，”Rakuten Securities首席策略师Masayuki Kubota说。

周五，与芯片相关的股票表现逊色，此前美国超微半导体(AMD) 公布的第一季亏损高于预期。

Advantest 挫跌4.5%，Tokyo Electron 下滑3.2%。

麦当劳日本公司 跌1.8%，至逾七周低位，此前该公司预测今年亏损将加大，并称将翻新2,000家门店，同时关闭一些业务不佳的门店。

东证股价指数 跌0.2%至1,596.39点；JPX-日经400指数 下滑0.2%至14,474.08点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐