日本股市：受疲弱美国数据拖累早盘下跌，投资者等待下周财报

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
日经指数上周五在20,000点的心理关口上方交投，为2000年4月以来首次，但本周的前四天该指数变动并不大。
各大企业即将陆续开始公布全年业绩，投资者也在等待他们对截至2016年3月财年的财测，分析师表示，他们预计企业财测会一如既往的保守。
“尽管投资者预期企业将在本财年末录得很大获利，但在企业公布温和的财测后，日经指数可能只会在窄幅区间内波动，”Rakuten Securities首席策略师Masayuki Kubota说。
周五，与芯片相关的股票表现逊色，此前美国超微半导体(AMD) 公布的第一季亏损高于预期。
Advantest 挫跌4.5%，Tokyo Electron 下滑3.2%。
麦当劳日本公司 跌1.8%，至逾七周低位，此前该公司预测今年亏损将加大，并称将翻新2,000家门店，同时关闭一些业务不佳的门店。
东证股价指数 跌0.2%至1,596.39点；JPX-日经400指数 下滑0.2%至14,474.08点。(完)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料