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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 11:14 BJT

日本个股：日产汽车称将扩大美国召回计划，增加2004-2006款轩逸

路透东京4月17日 - 日产汽车 周五表示，将扩大某些美国地区的调查性召回规模，以更换高田公司 出产的安全气囊；召回范围中将增加45,000辆2004-2006款轩逸(Sentras)。

一名发言人称，日产汽车已告知美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)，计划更换受影响轩逸车型的乘客一侧安全气囊。

彭博稍早报导，此次扩大召回规模之前，美国路易斯安那州3月21日发生一起事故，一名女子在2006款轩逸车中因安全气囊问题受伤。路易斯安那是日产召回计划覆盖的一个州。

自2008年以来，约12家汽车厂商召回了将近2,500万辆配备高田气囊气体发生器的汽车，这些装置具有致命隐患，可能在安全气囊弹出时发生破裂并喷射出金属碎片。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
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