路透调查：新西兰第一季通胀率或降至15年最低，但央行不太可能降息

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
**汽油降价拉低通胀率**
CPI较前季下滑，将主要是受汽油价格下跌约10%以及国际机票季节性降价的影响，这些降价将抵消掉烟酒税、教育费用和食品价格的惯常上涨。
新西兰央行在设定利率时，通常会忽略这种剧烈的价格波动情况，但始终对国内物价上涨压力保持警惕，主要是指非贸易产品--比如住房、电力和建筑成本等，2014年的涨价幅度达2.4%。
而新西兰元 的相对强势将抑制输入型通胀率。
“消费物价通胀的短期前景疲弱，”澳新银行资深经济学家Mark Smith称。
鉴于燃料和全球食品价格保持低位、新西兰元表现强势且工资压力温和，预计新西兰今年的通胀率将维持在1%下方，这就有可能再度引发对新西兰央行应加入全球央行降息队列的期望。
但是，新西兰的住房市场再度回暖，预计当前的利率水平已经可以在未来两年刺激新西兰经济年增3%左右。
“指标利率下调的阻力仍相对较高，我们预计利率制定还会在相当长时间内维持稳定，”Smith称。(完) (编译 汪红英/刘秀红；审校 高琦)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料