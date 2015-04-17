版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 11:21 BJT

路透调查：新西兰第一季通胀率或降至15年最低，但央行不太可能降息

**汽油降价拉低通胀率**

CPI较前季下滑，将主要是受汽油价格下跌约10%以及国际机票季节性降价的影响，这些降价将抵消掉烟酒税、教育费用和食品价格的惯常上涨。

新西兰央行在设定利率时，通常会忽略这种剧烈的价格波动情况，但始终对国内物价上涨压力保持警惕，主要是指非贸易产品--比如住房、电力和建筑成本等，2014年的涨价幅度达2.4%。

而新西兰元 的相对强势将抑制输入型通胀率。

“消费物价通胀的短期前景疲弱，”澳新银行资深经济学家Mark Smith称。

鉴于燃料和全球食品价格保持低位、新西兰元表现强势且工资压力温和，预计新西兰今年的通胀率将维持在1%下方，这就有可能再度引发对新西兰央行应加入全球央行降息队列的期望。

但是，新西兰的住房市场再度回暖，预计当前的利率水平已经可以在未来两年刺激新西兰经济年增3%左右。

“指标利率下调的阻力仍相对较高，我们预计利率制定还会在相当长时间内维持稳定，”Smith称。(完) (编译 汪红英/刘秀红；审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐