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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 10:58 BJT

韩国股市：早盘近持平，投资者退居场边等待新的交投线索

路透首尔4月17日 - 韩国股市周五早盘稍事喘息，继大盘上日触及近
四年高点后，由于缺少交投线索，投资者多退居场边。
    
    综合股价指数 近持平于2,140.86点，或中止连涨五日的势头
。大盘周四收报2,139.90。
    
    三星电子 早盘下滑1.3%，继该股上周创下三周高点后，
投资者持续了结获利。
    
    海外投资者料连续第九日买超韩股，截止周四，净买入韩股超过1.9
兆(万亿)韩元。(完)
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