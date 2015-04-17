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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 11:06 BJT

韩国汇市：韩元兑美元触及两周高点，因外资踊跃买入韩股

路透首尔4月17日 - 韩国韩元兑美元周五中午时攀升至两周高点，因外资踊跃买入韩股，提振韩元，同时美元普遍走软。

0232GMT，韩元/美元 涨0.3%报1,085.5韩元，为4月6日以来高位，前一日在本地市场收报1,088.9。

外资在韩国股市有可能连续第九日买超。截至周四收盘，累计买超逾1.9万亿(兆)韩元。

“各种因素仍然支撑韩元，因此韩元可能维持在1,083-1,086区间，”NH Futures外汇主管Lee Jin-woo说。

三年期韩国公债期货6月合约 涨0.06点至109.54，之前韩国企划财政部长官崔炅焕在周五接受CNBC采访时说，如果有必要，政府将在今年稍后对经济实施刺激。他目前正在华盛顿出席国际货币基金组织(IMF)和世界银行会议。

0232GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,085.5 1,088.9

日圆/韩元 9.1110/193 9.1023

韩国公债期货 * 109.54 109.47

韩国综合股价指数 2,140.86 2,139.90

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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