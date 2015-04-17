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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 11:08 BJT

香港热股：佐力小贷进军互联网金融，股价最多飙升25%

路透香港4月17日 - 浙江省最大的持牌小额贷款公司--佐力科创小额贷款股份 周五早盘股价最多大涨25%，公司稍早宣布获浙江省政府批准与小微电商网贷平台合作，向全国网上零售商提供单户贷款上限为50万元人民币的贷款。

公司表示，贷款的相关年化利率不超过15%，有关小微电商贷款总额不得超过公司贷款总规模30%。

佐力小贷今年1月中挂牌，公司招股价为1.3港元。该股早盘最多曾升25%至2.25港元的盘中高位。

佐力小贷董事长俞寅表示，这标志着公司正式进入互联网金融业务，使公司的收入渠道更多样化。通过向全国的网上零售商提供贷款服务，公司可以突破目前业务网络局限于湖州的限制，减少对本地市场的依赖。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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