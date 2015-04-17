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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 11:23 BJT

《汇市简讯》美元指数下跌，后市料盘整

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    * 在表现不佳的一周后，亚洲盘出现十字星，较周一高位下跌2.3%，
因数据令人失望
    * 动能指标向下，五日、10日和20日移动均线冲突
    * 20日波林格区间横向趋平，表明大范围盘整
    * 纽约盘97.28低位，以及4月升势76.4%回档位97.19为支撑位
    * 97.85，以及98.26/30为阻力位
    * 图表：link.reuters.com/nys54w(完)
      
      
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    全部现汇报价             

 (编译 戴素萍 审校 艾茂林)
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