中国政策：加大简政放权力度扩大口岸开放，促外贸稳定增长--国务院

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透北京4月17日 - 为支持外贸发展，中国国务院周五发布关于改进口岸工作的意见，加大简政放权力度，尽快制定公布权力清单和责任清单，规范收费以减轻外贸企业负担，促进外贸稳定增长。
政府网刊登的意见全文并称，要统筹推进全国一体化通关改革，扩大内陆口岸对外开放，提升对外开放水平，改善外贸发展环境。
意见指出，要在现有基础上再取消下放一批涉及口岸通关及进出口环节的行政审批事项，全部取消非行政许可审批；坚决取缔违规设立的行政事业性收费，对合法经营服务性收费实行目录清单管理，未列入清单的一律按乱收费查处。
“清理整顿报关、报检、货代、船代、港口服务等环节收费，坚决取缔依托行政机关、依靠行政权力提供强制服务、不具备资质、只收费不服务的‘红顶中介’。”意见称。
意见并提出，在京津冀、长江经济带和广东地区区域通关一体化先行先试基础上，加快跨行政区域、跨部门口岸大通关建设步伐，促进与周边国家口岸互联互通。
扩大内陆地区口岸对外开放，完善“一带一路”内陆口岸支点布局；同时加快沿边口岸开放步伐，加快建设丝绸之路经济带重要开放门户和跨境通道。推进21世纪海上丝绸之路建设所涉港口对外开放，支持上海、广东、天津、福建等自贸试验区范围内港口、机场的开放和建设。
在推动外贸转型升级方面，意见提出要加大资金投入力度，并利用多种资金渠道和统筹使用援外资金，加强口岸基础设施建设。
积极推进国际贸易“单一窗口”建设，按照2015年底在沿海口岸、2017年在全国所有口岸建成“单一窗口”的目标，加快推广上海自贸试验区“单一窗口”建设试点经验。
支持新型贸易业态和平台发展，为大众创业、万众创新提供更为宽松、便捷的发展环境，取得经验后，逐步扩大综合试点范围；加快出台促进跨境电子商务发展的指导意见，支持企业运用跨境电子商务开拓国际市场，开展并扩大跨境电子商务进口业务。
同时，进一步完善相关政策，创新监管方式，扩大市场采购贸易试点范围，推动外贸综合服务企业加快发展，支持扩大外贸出口。
中国3月出口增速降至13个月低位且远逊预期，贸易顺差从纪录高位骤降。一季度外贸总值呈两位数同比下滑，3月外贸出口先导指数掉头回落，预示二季度乃至全年外贸形势仍然困难。
中国国务院副总理汪洋日前表示，当前进出口形势严峻复杂，要发挥市场和政府“两只手”的作用，尽快遏制外贸下滑势头，防止由减速变为持续失速。（完）
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路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料