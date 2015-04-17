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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 11:35 BJT

中港个股：北京北辰拟非公开发行A股筹最多25亿元，AH股复牌大涨

路透香港4月17日 - 中国房地产商北京北辰 公布拟非公开发行A股筹最多25亿元人民币后，周五复牌A股涨停，H股一度涨52%至七年高位。

据公告，北辰将向不超过10名特定投资者发行最多不超过5.5432亿股A股，拟募集不超过25亿元；本次发行股份相当于经扩大后股本14.14%。

北辰表示，“随着主营业务扩张发展速度加快，本公司的资本需求日益增加。通过非公开发行，有助于进一步增强本公司把握行业机遇和防范市场风险的能力。”

母公司北辰集团计划参与此次非公开发行，认购约1.91亿股A股，以维持其在北辰的持股比例于34.48%。

北辰今早复牌后A股涨停，报6.23元。H股开高49%后，升幅曾达52%，并触及3.88港元的七年高位。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
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