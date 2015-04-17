中港个股：北京北辰拟非公开发行A股筹最多25亿元，AH股复牌大涨

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透香港4月17日 - 中国房地产商北京北辰 公布拟非公开发行A股筹最多25亿元人民币后，周五复牌A股涨停，H股一度涨52%至七年高位。
据公告，北辰将向不超过10名特定投资者发行最多不超过5.5432亿股A股，拟募集不超过25亿元；本次发行股份相当于经扩大后股本14.14%。
北辰表示，“随着主营业务扩张发展速度加快，本公司的资本需求日益增加。通过非公开发行，有助于进一步增强本公司把握行业机遇和防范市场风险的能力。”
母公司北辰集团计划参与此次非公开发行，认购约1.91亿股A股，以维持其在北辰的持股比例于34.48%。
北辰今早复牌后A股涨停，报6.23元。H股开高49%后，升幅曾达52%，并触及3.88港元的七年高位。（完）
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(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料