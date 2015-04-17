中国金融：总理视察工行和国开行，敦促银行加大经济支持力度--消息

路透香港4月17日 - 多位消息人士周五透露，中国总理李克强今日视察工商银行 和国家开发银行 ，敦促银行加大对实体经济的支持力度。

消息人士称，李克强视察工行时指出，银行要加大支持实体经济力度，扶持小微企业发展。

另有消息人士确认，李克强今日还视察了国开行总行，并听取该行领导工作汇报。

工行有关人士确认了上述消息；国开行则暂未联络到予以评论；国新办则不予置评。