中国金融：总理视察工行和国开行，敦促银行加大经济支持力度--消息

欧元债市：法国大选前的乐观情绪弥漫欧债市场，二线公债表现抢眼
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
路透香港4月17日 - 多位消息人士周五透露，中国总理李克强今日视察工商银行 和国家开发银行 ，敦促银行加大对实体经济的支持力度。
消息人士称，李克强视察工行时指出，银行要加大支持实体经济力度，扶持小微企业发展。
另有消息人士确认，李克强今日还视察了国开行总行，并听取该行领导工作汇报。
工行有关人士确认了上述消息；国开行则暂未联络到予以评论；国新办则不予置评。
中国今年一季度经济增速俯冲至六年低点，拉动经济的“三驾马车”一时齐喑。虽然过去半年多来政府相继出台财政、货币和房地产扶持政策，但主要增长指标跌跌不休，就业稳定但压力上升，政府势必出台威力更大的政策组合拳，力保全年目标不失。 （完） (记者 赵红梅；撰写 李贺；审校 张喜良)
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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