《HOME专栏》铅库存仓单意外大量注销，搅乱LME铅市场格局

**一切都变了，还是什么都没变？**

至于三个月期货直接报价，现在已经扳回去年第四季和今年前两个月的大部分跌幅。

基金空头回补加速，技术阻力位像多米诺骨牌一样一个个被突破。

然而，一旦空头回补的喧嚣结束，接下来会怎么样呢？

一直以来，透过铅市表面看清本质并非易事。该市场中很大一部分是铅废料交易，而这种“二级”市场透明度差是众所周知的。

然而至少在表面看来，似乎没有发生太大变化。

国际铅锌研究小组(ILZSG)最新的数据暗示供需基本平衡，而这种情形已经保持了一段时间。

全球精炼铅市场去年供应小幅过剩2.3万吨，今年前两个月过剩3,000吨。

曾因电动自行车风潮而让铅市场寄予厚望的中国，自2013年以来已出现少量精炼铅净出口，表明中国的供需关系也至少是处于平衡状态。

多头倾向认为，注销的LME铅库存可能都被用于满足实货需求，但几乎没有证据支持这种观点。

如果“大众”是正确的，那么这充其量也就是在不同地点与不同的仓库经营者之间，进行金属的转移，只不过数量很大而已。从整体上来看，它对价格的影响可能是中性的。

然而若从价差角度而言，这种观点就说不通了。

即便目前流出LME系统的铅又出现在韩国一处仓库的仓单上，它也很可能已经被一份鼓励存储的协议锁定。而如果这些库存一直游离在市场之外，将不会出现在统计数字中。

不管是哪种情况，LME市场都已经失去了约半数可用于进行实物结算的库存。

最可能的结果就是LME在一段时间内出现结构性收紧。