中国汇市：人民币早盘创近一个月新高后升幅缩窄，周末临近获利盘涌出

路透上海4月17日 - 人民币兑美元即期 周五早盘创近一个月新高后涨幅缩减，中间价则升破6.13元关口创逾两个月新高。交易员表示，中国总理有关不希望人民币继续贬值的表态，继续提振人民币走势；不过周末临近部分获利了结盘涌出，令汇价冲高回落。

他们并认为，人民币中间价三连升，是总理表态的直接体现，但这只是淡化了人民币贬值预期，总体仍不具备明显升值空间，预计人民币短期将维持小幅升值走势。

“隔夜美元指数 大幅下滑，也帮助早盘人民币继续走强，但盘中也有获利了结(盘)，”一外资行交易员表示，“市场虽然认同李总理的讲话，现在谈方向似乎还很早，维持区间运行吧。”

北京时间11:36，人民币兑美元即期报6.1934元，盘中高点至6.1873元，上日收报6.1967元。今日人民币兑美元中间价 为6.1267元，为2月6日以来新高，上日中间价为6.1305元。

英国金融时报网站周三晚间刊登3月末对中国总理李克强的专访称，目前人民币总体上处于基本稳定的水平，不希望看到人民币继续贬值，因为中国不能靠贬值来刺激出口，不注重扩大内需的话，中国的经济结构很难得到调整。

而关于人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权（SDR）的话题仍在发酵，亦为人民币汇率持坚增添助力。

IMF总裁拉加德周四表示，中国开放资本帐和深化金融市场等经济改革计划，应有助于其符合加入IMF特别提款权货币篮子标准。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周五亚洲时段早盘守在逾一周低点附近，隔夜美国公布的经济数据令人失望，让美元再度受挫。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2840/6.289，上日尾盘为6.2817。

北京时间11:36，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1897/6.1937元，上一交易日尾盘报6.1874元。