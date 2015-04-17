中国汇市：人民币早盘创近一个月新高后升幅缩窄，周末临近获利盘涌出

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透上海4月17日 - 人民币兑美元即期 周五早盘创近一个月新高后涨幅缩减，中间价则升破6.13元关口创逾两个月新高。交易员表示，中国总理有关不希望人民币继续贬值的表态，继续提振人民币走势；不过周末临近部分获利了结盘涌出，令汇价冲高回落。
他们并认为，人民币中间价三连升，是总理表态的直接体现，但这只是淡化了人民币贬值预期，总体仍不具备明显升值空间，预计人民币短期将维持小幅升值走势。
“隔夜美元指数 大幅下滑，也帮助早盘人民币继续走强，但盘中也有获利了结(盘)，”一外资行交易员表示，“市场虽然认同李总理的讲话，现在谈方向似乎还很早，维持区间运行吧。”
北京时间11:36，人民币兑美元即期报6.1934元，盘中高点至6.1873元，上日收报6.1967元。今日人民币兑美元中间价 为6.1267元，为2月6日以来新高，上日中间价为6.1305元。
英国金融时报网站周三晚间刊登3月末对中国总理李克强的专访称，目前人民币总体上处于基本稳定的水平，不希望看到人民币继续贬值，因为中国不能靠贬值来刺激出口，不注重扩大内需的话，中国的经济结构很难得到调整。
而关于人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权（SDR）的话题仍在发酵，亦为人民币汇率持坚增添助力。
IMF总裁拉加德周四表示，中国开放资本帐和深化金融市场等经济改革计划，应有助于其符合加入IMF特别提款权货币篮子标准。
全球汇市方面，美元兑一篮子货币周五亚洲时段早盘守在逾一周低点附近，隔夜美国公布的经济数据令人失望，让美元再度受挫。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2840/6.289，上日尾盘为6.2817。
北京时间11:36，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1897/6.1937元，上一交易日尾盘报6.1874元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋; 审校 倪蔚丹/张喜良)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料