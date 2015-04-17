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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 12:02 BJT

《全球市场》亚股小幅脱离七年新高，美国数据不佳导致美元表现迟滞

希腊财政部否认金融时报有关希腊向国际货币基金组织(IMF)要求推迟偿还贷款的报导。

原油价格在亚洲交易时段大跌，回吐了隔夜较大涨幅。隔夜油价大涨，主要因前盖达组织(al Qaeda/基地组织)武装份子组成的也门叛军控制了也门南部一个主要油港的消息，刺激油价转跌为升。

布兰特原油期货 跌1%，至每桶63.37美元；美国原油期货 跌1.1%，至56.07美元，主要因石油输出国组织(OPEC)称，3月产量大增，加剧全球供应过剩局面。二者上日均曾触及2015年高位。

其他大宗商品方面，伦敦金属交易所(LME)期锡 大跌至逾五年低位，周线料跌11%，今年以来价格累计下滑25%，主要受供应增长而需求不振拖累。(完) (编译 艾茂林/汪红英/张明钧/秦德兴/刘秀红；审校 戴素萍/徐文焰/王洋/王兴亚)
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