《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
以下为路透中文新闻为您整理的(4月13日-4月17日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周上涨0.17%，维持最近四周的震荡行情，汇价基本延续在6.19-6.22区间整理，缺乏方向。由于本周初中国外贸数据欠佳，令人民币触及近一个月低点，但受美元冲高回落以及中间价稳步上行带动，人民币逐步反弹；而中国总理李克强的“不希望人民币汇率继续贬值”提振人民币结汇情绪。 。
公开市场操作: --中国央行本周连两周净回笼，且周二逆回购利率春节后第五次下行，以货币市场短端引领社会融资成本下行之意愈加明显。另外，不佳的经济形势，令市场对二、三季度再次出台降准、降息等宽松政策预期强劲。
业内人士称，降准现身以前，传达央行指向意图的逆回购操作有望持续，中标利率仍有下行空间。同时MLF(中期借贷便利)等工具也将继续发挥流动性调节功能。
债市: --银行间市场现券当周走势震荡，收益率先跌后涨。周初进出口贸易数据走差及随后公布的M2等数据均显示基本面依旧疲弱，且总理表态称经济下行压力还将加大，宽松预期升温，同时新股虽密集发行，但资金利率跌势不改供给宽裕，双重因素支撑收益率一度下行；但随着江苏地方债招标时间公布，供给疑虑难消，而股市再上新高，多空交织下，机构交投谨慎，多观望待宽松政策进一步动向。
票据: --受银行间市场回购利率一路下挫带动，票据市场当周转贴利率续降逾30个基点(bp)，成交已低于同期限shibor水平。当然过低的价格也令买气迅速消退，成交量随之减少。
交易员认为，从现有经济形势和央行降低社会融资成本意图来看，降息、降准等宽松预期十分强劲，支撑票据转贴利率下行大趋势。只是在具体政策出台前，票据价格续降动力有限。
股市: --当周沪综指 累计上涨6.27%，为连续第六周上涨。尽管本周有30只新股密集申购、中国经济数据疲弱等利淡，但因市场人气鼎沸，增量资金源源不断，大盘继续强势上攻，周五沪综指收报4,194.82点，创下自2008年3月7日以来的新高。
期市: --沪铜当周微升0.95%。尽管中国经济增长信心恶化，且供应过剩状况仍在加重将继续打击供需面，但本周公布的3月美国工业生产录得逾两年半来最大月降幅，拖累美元，提振铜价。沪铜主力合约 周五收盘报43,690元。 --沪金当周微涨0.25。继近期美国公布低迷的经济数据后，市场对美联储将会在6月升息的预期打上问号，金市投资者保持谨慎，本周金价维持震荡胶着状态，缺乏交投指引。投资者将关注周五稍晚公布的美国通胀数据，以获得美国经济的更多数据，从而指引黄金走势。沪金主力合约 周五收报240.85元。(完) (整理 吴芳/张金栋/李文科; 审校 曾祥进)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料