中国债市动态：现券收益率及IRS略上行，市场瞩目周末政策动向

路透上海4月17日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率及利率互换(IRS)略上行；今日续发的三年国债需求一般，表明短期内债市仍受制于利率债的供给压力，且股市持续火爆也压制人气，不过对于宽松政策近期将再次出手的预期犹存，尤其是在周末来临前，收益率上行动力亦不足。

交易员指出，下周利率债的供给压力有增无减，特别是江苏债招标将拉开今年地方债发行的序幕，其定位和需求情况广受关注，并影响现券特别是利率债后续走向。

“股市继续涨啊，(现券收益率)开盘上了1-2个(基)点，现在算稳住了。”上海一银行交易员称。

他并谈到，三年国债定位略显偏高，且投标倍数偏低，因为这已是本周发行的第三期国债，面对源源不断的供给，需求稍显疲态；而下周的江苏债招标情况更值得关注。

财政部稍早招标发行的300亿元人民币三年期续发国债，中标收益率为3.2109%，略高于此前3.20%的市场预测均值。

上海另一银行交易员则表示，从近日总理李克强对经济形势的表态来看，最近还会有进一步的宽松政策推出，降准或降息的可能性都存在。

国务院总理李克强周二表示，中国经济下行压力还在持续加大，但对长期向好充满信心，也要做好应对更大困难挑战的准备。要坚持稳中求进工作总基调，在区间调控基础上，加大定向调控力度。

剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新双边报价收益率 在4.10%/4.08%，上日尾盘为4.08%/4.07%。