中国债市动态：现券收益率及IRS略上行，市场瞩目周末政策动向

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透上海4月17日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率及利率互换(IRS)略上行；今日续发的三年国债需求一般，表明短期内债市仍受制于利率债的供给压力，且股市持续火爆也压制人气，不过对于宽松政策近期将再次出手的预期犹存，尤其是在周末来临前，收益率上行动力亦不足。
交易员指出，下周利率债的供给压力有增无减，特别是江苏债招标将拉开今年地方债发行的序幕，其定位和需求情况广受关注，并影响现券特别是利率债后续走向。
“股市继续涨啊，(现券收益率)开盘上了1-2个(基)点，现在算稳住了。”上海一银行交易员称。
他并谈到，三年国债定位略显偏高，且投标倍数偏低，因为这已是本周发行的第三期国债，面对源源不断的供给，需求稍显疲态；而下周的江苏债招标情况更值得关注。
财政部稍早招标发行的300亿元人民币三年期续发国债，中标收益率为3.2109%，略高于此前3.20%的市场预测均值。
上海另一银行交易员则表示，从近日总理李克强对经济形势的表态来看，最近还会有进一步的宽松政策推出，降准或降息的可能性都存在。
国务院总理李克强周二表示，中国经济下行压力还在持续加大，但对长期向好充满信心，也要做好应对更大困难挑战的准备。要坚持稳中求进工作总基调，在区间调控基础上，加大定向调控力度。
剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新双边报价收益率 在4.10%/4.08%，上日尾盘为4.08%/4.07%。
五年国债期货主力合约TF1506 早盘收报97.120元人民币，较上日结算价跌0.10%；10年期国债主力合约T1509 早盘收报96.110元，较上日结算价跌0.07%。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料