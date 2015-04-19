重温稿-路透调查：新西兰第一季通胀率或降至15年最低，但央行不太可能降息

* 公布项目：新西兰第一季度通胀数据

* 公布时间：4月20日当地上午10:45(2245GMT)

* 路透调查：按季下降0.2%，按年上升0.2%

路透惠灵顿4月16日 - 低油价预计将导致新西兰第一季的通胀年率降至15年以来的最低水平，但新西兰央行不太可能因此采取行动，央行希望维持利率不变直至明年。

路透调查显示，新西兰截至3月31日的第一季消费者物价指数(CPI)料较去年第四季下降0.2%，较上年同期上升0.2%，这个按年升幅将为1999年第三季以来的最低，当时为降至零以下。

“整体形势依然是，虽然经济迅速增长，但通胀率仍较低，”西太平洋银行的资深经济学家Michael Gordon说。

新西兰央行预计第一季CPI较前一季下降0.4%，较上年同期则为持平。央行的目标是使按年通胀率在中期内维持在2%左右。

新西兰央行自去年9月以来一直维持指标利率在3.5%不变，并可能在4月30日的政策会议上重申，由于通胀率较低、新西兰元走强、大宗商品价格疲软以及全球前景喜忧参半，该央行计划在一段时间内按兵不动。

**汽油降价拉低通胀率**

CPI较前季下滑，将主要是受汽油价格下跌约10%以及国际机票季节性降价的影响，这些降价将抵消掉烟酒税、教育费用和食品价格的惯常上涨。

新西兰央行在设定利率时，通常会忽略这种剧烈的价格波动情况，但始终对国内物价上涨压力保持警惕，主要是指非贸易产品--比如住房、电力和建筑成本等，2014年的涨价幅度达2.4%。

而新西兰元 的相对强势将抑制输入型通胀率。

“消费物价通胀的短期前景疲弱，”澳新银行资深经济学家Mark Smith称。

鉴于燃料和全球食品价格保持低位、新西兰元表现强势且工资压力温和，预计新西兰今年的通胀率将维持在1%下方，这就有可能再度引发对新西兰央行应加入全球央行降息队列的期望。

但是，新西兰的住房市场再度回暖，预计当前的利率水平已经可以在未来两年刺激新西兰经济年增3%左右。

“指标利率下调的阻力仍相对较高，我们预计利率制定还会在相当长时间内维持稳定，”Smith称。(完) (编译 汪红英/刘秀红；审校 高琦)