更新版 1-中国房地产：3月70个大中城市房价环比趋稳，销售量明显回升

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* 3月大中城市房价同比跌幅扩大，但环比跌幅缩小

* 3月成交环比明显回升，但政策效应尚未体现

* 未来随着环比房价由降转升，同比房价将趋稳

路透北京4月18日 - 中国房价跌势开始趋缓。路透根据中国国家统计局周六公布数据测算，3月70个大中城市新建住宅销售价格尽管同比跌幅继续扩大，但环比跌幅明显缩小，3月销售量较上月明显回升。

数据测算显示，3月70个大中城市新建住宅（含商品住宅和保障性住宅）销售价格同比下跌6.1%，跌幅扩大且为连续七个月下跌。

从环比看，3月新建住宅销售价格较上月跌0.1%，连续第11个月下滑，跌幅有所缩窄。

“受去年同期基数较高影响，房价同比继续下降。70个大中城市中新建商品住宅价格全部下降。”统计局城市司高级统计师刘建伟预计，未来随着环比房价由降转升，同比房价初步预计降幅将会收窄，并逐渐企稳。

具体来看，与上月相比，70个大中城市新建商品住宅中，价格下降的城市50个，比上月减少16个，持平和上涨的城市分别有8个和12个，分别比上月增加6个和10个。

刘建伟还指出，3月份，70个大中城市新建商品住宅成交量为21.7万套，比2月份增加65.9%，接近去年同期水平，主要原因是2月份属于房地产传统销售淡季，春节过后房地产市场成交逐渐活跃。随着3月底楼市新政影响的逐步显现，预计未来销售量可能继续回稳。

重点城市看，北京和上海房价同比分别下降3.7%和5.0%。

重点城市新建住宅价格变动，请点选：

交通银行金融研究中心最新报告指出，由于近期连续发布的房地产政策均是临近3月底及以后，因此本期房价和销售数据改善并非来自于政策刺激，而是反映了市场自身的复苏。随着各地政策陆续推出，政策红利将从预期层面逐渐体现到市场层面上来，开发商将搭乘政策快车积极推货，住房看购人数明显增加，成交有望继续小幅改善。

中国指数研究院发布的“百城价格指数”报告显示，3月百城住宅均价同比和环比双双下跌，其环比下跌0.15%，跌幅较上月缩小；但同比下跌4.35%，为连续第六个月下跌且跌幅进一步扩大。

该机构近期还发布报告预计，随着去年11月以来房地产政策环境持续宽松，政策利好刺激刚需和改善性需求入市，二季度房地产成交回升，但价格方面，由于短期内市场继续呈供大于求态势，高库存压力下价格将继续下行。

中国经济下行压力不断加大，致使政府不断松绑楼市。中国央行此前宣布，下调二套自住房商贷首付比例至40%，同时公积金贷款购买首套普通自住房最低首付款比例亦下调为20%；财政部则同时公布，将免征营业税的适用条件从原来的“满五(年)唯一”放松为“满二唯一”。