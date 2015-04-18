更新版 1-中国房地产：3月70个大中城市房价环比趋稳，销售量明显回升

中国新股：博纳影业称正接受中信证券上市辅导，中概股回归再添一例
路透上海5月4日 - 美国中概股退市后通过首次公开发行（IPO）回归中国资本市场将再添一例。博纳影业集团官方网站周三宣布，其正接受中信证券的辅导，公司已进入首次公开发行股票并上市的辅导阶段。
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* 3月大中城市房价同比跌幅扩大，但环比跌幅缩小
* 3月成交环比明显回升，但政策效应尚未体现
* 未来随着环比房价由降转升，同比房价将趋稳
路透北京4月18日 - 中国房价跌势开始趋缓。路透根据中国国家统计局周六公布数据测算，3月70个大中城市新建住宅销售价格尽管同比跌幅继续扩大，但环比跌幅明显缩小，3月销售量较上月明显回升。
数据测算显示，3月70个大中城市新建住宅（含商品住宅和保障性住宅）销售价格同比下跌6.1%，跌幅扩大且为连续七个月下跌。
从环比看，3月新建住宅销售价格较上月跌0.1%，连续第11个月下滑，跌幅有所缩窄。
“受去年同期基数较高影响，房价同比继续下降。70个大中城市中新建商品住宅价格全部下降。”统计局城市司高级统计师刘建伟预计，未来随着环比房价由降转升，同比房价初步预计降幅将会收窄，并逐渐企稳。
具体来看，与上月相比，70个大中城市新建商品住宅中，价格下降的城市50个，比上月减少16个，持平和上涨的城市分别有8个和12个，分别比上月增加6个和10个。
刘建伟还指出，3月份，70个大中城市新建商品住宅成交量为21.7万套，比2月份增加65.9%，接近去年同期水平，主要原因是2月份属于房地产传统销售淡季，春节过后房地产市场成交逐渐活跃。随着3月底楼市新政影响的逐步显现，预计未来销售量可能继续回稳。
重点城市看，北京和上海房价同比分别下降3.7%和5.0%。
重点城市新建住宅价格变动，请点选：
交通银行金融研究中心最新报告指出，由于近期连续发布的房地产政策均是临近3月底及以后，因此本期房价和销售数据改善并非来自于政策刺激，而是反映了市场自身的复苏。随着各地政策陆续推出，政策红利将从预期层面逐渐体现到市场层面上来，开发商将搭乘政策快车积极推货，住房看购人数明显增加，成交有望继续小幅改善。
中国指数研究院发布的“百城价格指数”报告显示，3月百城住宅均价同比和环比双双下跌，其环比下跌0.15%，跌幅较上月缩小；但同比下跌4.35%，为连续第六个月下跌且跌幅进一步扩大。
该机构近期还发布报告预计，随着去年11月以来房地产政策环境持续宽松，政策利好刺激刚需和改善性需求入市，二季度房地产成交回升，但价格方面，由于短期内市场继续呈供大于求态势，高库存压力下价格将继续下行。
中国经济下行压力不断加大，致使政府不断松绑楼市。中国央行此前宣布，下调二套自住房商贷首付比例至40%，同时公积金贷款购买首套普通自住房最低首付款比例亦下调为20%；财政部则同时公布，将免征营业税的适用条件从原来的“满五(年)唯一”放松为“满二唯一”。
地方亦陆续跟进为房地产政策进一步松绑，上海、安徽等地已对公积金政策作出调整，继续支持自住和改善需求。（完） (发稿 林琦； 审校 曾祥进)
路透上海5月4日 - 美国中概股退市后通过首次公开发行（IPO）回归中国资本市场将再添一例。博纳影业集团官方网站周三宣布，其正接受中信证券的辅导，公司已进入首次公开发行股票并上市的辅导阶段。
路透香港5月4日 - 香港金融管理局（HKMA）发言人周四称，正如市场所料，美联储维持利率不变，但利率期货市场价格显示市场预期6月加息机会颇高。
0223GMT * 美元/韩元难以持坚，尽管10年期美国公债收益率升至2.32% * 从开盘价1,134.7回落至1,132.2，降低了产生看涨信号的机率 * 美元/其他亚币同样未能利用美元隔夜坚挺的优势 * 美元/日圆涨势消退，欧元/美元小幅反弹，但澳元/美元下挫 * 美元未能在亚洲时段上扬，表明乐观情绪犹存 * 对美国税改计划的憧憬可能取决于医改法案投票结果(完) (编译 许娜；审校 张明钧)