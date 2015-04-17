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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 12:39 BJT

《汇市简讯》新西兰元兑美元随同澳元走跌

0426GMT
    
    * 新西兰元兑美元纽约盘收在0.7672，为三个月高位，亚洲盘迄今交
投区间在0.7646/0.7674
    * 获利了结带来压力，此前新西兰元兑欧元触及新低
    * 多数时候欠缺交投，新西兰元走势与澳元一致
    * 澳元兑新西兰元陷于窄幅区间1.0153/78，隔夜高位在1.0200/20(
完)
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
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    全部现汇报价             

 (编译 戴素萍 审校 王洋)
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