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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 14:13 BJT

路透调查：日本3月出口料增长8.5%，或录得2012年中以来首次贸易顺差

* 3月出口料较上年同期增长8.5%，连续第七个月成长

* 贸易顺差料为500亿日圆，2012年6月来首次出现顺差

* 贸易数据将在4月21日2350GMT公布

路透东京4月17日 - 一项路透调查周五显示，日本3月料迎来2012年年中以来首次贸易顺差，因日圆疲软提振出口，且油价下跌降低进口成本。

不过分析师对于日本能否长期保持贸易顺差仍持谨慎态度，因油价跌势似已缓解，海外经济前景也不确定。

“贸易顺差可能只是暂时的，因鉴于日圆疲软的支撑有限，而且还存在其他结构性问题，出口不大可能强劲增长，”日本总研资深分析师Yusuke Shimoda称。

前些年日圆走强时，很多日本制造商把生产地迁往海外，由此造成的进口增长已成为当前日本贸易状况的一个因素。

“最近日本贸易赤字收窄的趋势，主要是油价下跌所致，但这种跌势已接近尾声，”三菱UFJ摩根士丹利资深市场分析师Shuji Tonouchi表示。

“美国等海外经济体不大可能获得复苏动力，贸易收支复苏缓慢。”

路透调查显示，受访的23位分析师预期，3月出口预期较上年同期增加8.5%，为连续第七个月增加。

调查显示，3月进口可能同比减少12.8%，将是连续第三个月减少。

由此3月贸易顺差将达500亿日圆，为2012年6月首次出现贸易顺差。

财务省定于4月21日2350GMT公布贸易数据。

日本经济从去年4月消费税上调导致的衰退中反弹，但由于公司和消费者仍慎于支出，日本经济仍在苦苦挣扎。

在这种情况下，日本央行在本月稍早会议上维持刺激计划不变，总裁黑田东彦维持对经济的乐观看法。(完) (编译 王丽鑫/王颖/孙茉莉; 审校 王颖/孙茉莉)
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