台湾货币市场：短率盘旋低档，下周资金情势料续维持宽松

* 短率持续盘旋低档

* 短票量增仍供不应求

* 债券附买回利率持平

记者 詹静宜

路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周五盘旋低档。资金调度人士指出，目前银行间资金水位偏高，惟资金拆入需求疲软不振、短票等去化动能明显不足，令短率持稳当前低位水准；展望下周时序逐渐靠近月底例行性支出资金需求料微升，短率可望续处低位。

交易人士表示，目前央行维持宽松基调、例行性冲销力道仍显温和，近期银行间当日超额准备大致落在100-200亿台币间，致整体银行累积超额准备越垫越高，本旬至今资金供给明显大过需求，这种情况料将延续到下周，短率暂难跳脱既有区间低位。

〞还是不好拆(出)，最近越来越少家跟我拿钱。〞一位资金拆出方民营银行交易员说。

资金调度人士也指出，票券商月内资金调度转向银行拆款支应，部分短票承作天期已拉长至60天且交投利率仅0.59%，银行为求消化过剩资金也都能接受，显然银行端资金已经滥到不行。

本地时间14:01：

--台币兑美元 暂升1.53角，报31.100。

--台湾加权股价指数 收跌0.89%，报9,570.93点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.384%，上日收在0.388%；今日区间暂落在0.295-0.388%，上日在0.295-0.410%。一周拆款利率暂落在0.380%-0.460%，上日在0.380%-0.500%；两周拆款利率暂落在0.420%-0.450%，上日在0.430-0.450%。

**短票供不应求**

短票方面，一位大型票券商交易员表示，尽管周五发票量例行性增加，但增量不如预期，尚无法支应银行端踊跃的买票需求，短票利率续向区间低位靠拢。展望下周较为临近月底，短票量能可望增温，票券商资金需求将略有提高，短票利率料持平现有区间不变。

“ 票多一点，但也没多到哪去。”上述大型票券商交易员说。

另位大型票券交易员提及，下周企业周转金需求提高将增添票源，但预料仍难以满足市场需求，而短票利率已接近临界点，再向下测试需要花很大力气。下周随着票券商资金需求略增，短票利率持续探低的机会较小，持平区间的可能性较高。

30天票券商与银行间承作的短票主要成交在0.58-0.60%，极少数成交在0.57%，大致同上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.590%，前日为0.586%，成交量84亿台币，前日为135亿。

台湾央行今日存单到期金额2,035.5亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

下周央行存单到期金额为11,728亿台币，到期情况分别为：周一616亿、周二5,659亿、周三2,257.5亿、周四2,938.5亿及周五257亿。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为177亿台币，累积超额准备为4,263亿台币、加计前期1%的超额准备为5,570亿台币。

**债券附买回利率持平**

债市附买回(RP)市场方面，证券交易商表示，目前整体市场资金情势依旧宽松，公债及公司债RP利率仍持于既有区间低位，下周欠缺债券交割紧缩因子，RP利率料续处低位不变。

“下半周会预先准备月底资金，看一下资金有没有什么变化。”一位票券RP交易员说。

另位证券RP交易员表示，下周债券交割因子较少，仅有周三交割联邦银行金融债22亿台币；而下周公司债还本付息的宽松因子不少，包括周一台电公司债到期还本36亿台币、华南银行金融债到期还本23亿台币，周二台电公司债还本17.5亿台币等。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.63-0.64%，皆持平于上日区间。