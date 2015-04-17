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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 14:06 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：中国股市的涨势不停，美元走势徘徊

0555 GMT

* 澳元/美元下滑0.23%，欧元/美元上涨0.12%，美元/日圆持平，美国十年期公债收益率报1.8862%

* 上海沪综指上涨2.12%，香港恒生指数上升0.24%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.17%，日股日经指数下跌1.05%，布兰特原油期货下滑0.83%

* 希腊总理坚信能够在最后期限前与国际债权人达成协议

* 美国国会就贸易促进授权(TPA)议案的措辞达成一致

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