台湾汇市：3月台币实质有效汇率指数103.15，低于韩元113.46--BIS

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透台北4月17日 - 国际清算银行(BIS)公布数据显示，2015年3月台币实质有效汇率(REER)指数为103.15，远低于韩元的实质有效汇率113.46。
台币及韩元实质有效汇率比较图表请点选(bit.ly/1FR6hjp)
2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。
台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。相关网站请见(here)
以下为2014年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较：
时间 台币REER 韩元REER
2015/03 103.15 113.46
2015/02 101.98r 113.47r
2015/01 101.04r 114.59r
2014年
2014/12 101.96 110.55r
2014/11 102.90 109.19
2014/10 102.52 110.93
2014/09 102.50 112.94
2014/08 101.84r 112.93
2014/07 101.11 112.64
2014/06 101.23r 112.90
2014/05 100.15r 112.15r
2014/04 100.15r 110.47r
2014/03 99.30 107.88
2014/02 99.45 107.68
2014/01 100.98 108.35
注:r表修正后数字。(完)
参看详情，请点选国际清算银行网站(here) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料