版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 15:21 BJT

台湾汇市：3月台币实质有效汇率指数103.15，低于韩元113.46--BIS

路透台北4月17日 - 国际清算银行(BIS)公布数据显示，2015年3月台币实质有效汇率(REER)指数为103.15，远低于韩元的实质有效汇率113.46。

台币及韩元实质有效汇率比较图表请点选(bit.ly/1FR6hjp)

2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。

台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。相关网站请见(here)

以下为2014年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较：

时间 台币REER 韩元REER

2015/03 103.15 113.46

2015/02 101.98r 113.47r

2015/01 101.04r 114.59r

2014年

2014/12 101.96 110.55r

2014/11 102.90 109.19

2014/10 102.52 110.93

2014/09 102.50 112.94

2014/08 101.84r 112.93

2014/07 101.11 112.64

2014/06 101.23r 112.90

2014/05 100.15r 112.15r

2014/04 100.15r 110.47r

2014/03 99.30 107.88

2014/02 99.45 107.68

2014/01 100.98 108.35

注:r表修正后数字。(完)

参看详情，请点选国际清算银行网站(here) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐