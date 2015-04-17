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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 14:32 BJT

新兴汇市：美国经济数据疲软提振亚币，坡元周线涨幅居首

亚洲     当日  今年以来   2014年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            118.95    119.00   +0.04   +0.60    119.66
    坡元            1.3450    1.3500   +0.37   -1.41    1.3260
    台币          31.093    31.253   +0.51   +2.01    31.718
    韩元           1082.10   1088.90   +0.63   +1.59   1099.30
    泰铢             32.39     32.40   +0.03   +1.57     32.90
    菲律宾披索       44.34     44.43   +0.20   +0.86     44.72
    印尼卢比      12855.00  12852.00   -0.02   -3.70  12380.00
    印度卢比       62.34     62.30   -0.06   +1.11     63.03
    马币            3.6245    3.6535   +0.80   -3.53    3.4965
    人民币          6.1918    6.1967   +0.08   +0.20    6.2040
    (完)
    
      
      
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 (编译 汪红英/陈宗琦；审校 李婷仪/龚芳)
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