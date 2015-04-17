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市场报道 | 2015年 4月 17日 星期五 14:27 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在61.8%费波纳齐水准1.0839构成关键阻力

0607 GMT

* 继欧元/美元昨日升到1.0818后，多头占据些许优势，但停止单仍让多头保持警惕

* 欧元昨日突破21日移动均线以及均衡基准线，但最终收在该水准下方

* 1.1036/1.0521跌势的61.8%位置在1.0839，此处构成关键阻力

* 需要突破该阻力，才能对欧元进一步上涨抱有信心

* 10日移动均线在1.0722提供支撑，前方挂有买单

* 技术图 link.reuters.com/wys54w

(编译 高琦 审校 龚芳)
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