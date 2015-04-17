《汇市简讯》欧元/美元在61.8%费波纳齐水准1.0839构成关键阻力

欧元债市：法国大选前的乐观情绪弥漫欧债市场，二线公债表现抢眼
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
0607 GMT
* 继欧元/美元昨日升到1.0818后，多头占据些许优势，但停止单仍让多头保持警惕
* 欧元昨日突破21日移动均线以及均衡基准线，但最终收在该水准下方
* 1.1036/1.0521跌势的61.8%位置在1.0839，此处构成关键阻力
* 需要突破该阻力，才能对欧元进一步上涨抱有信心
* 10日移动均线在1.0722提供支撑，前方挂有买单
* 技术图 link.reuters.com/wys54w
(编译 高琦 审校 龚芳)
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
路透伦敦5月5日 - 英镑周五小升，本周多项调查显示企业信心大致乐观，带动英镑/美元升向接近1.30美元附近的最近七个月高位。与此同时英国首相特蕾莎梅领导的保守党在地方选举中赢得逾100多个席位。
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