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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 14:29 BJT

韩国汇市：韩元触及两周高点，外资买入韩股构成提振

路透首尔4月17日 - 韩元兑美元 周五走坚至两周高位，外资买入当地股票提振了韩元，同时美国公布低迷经济数据后美元全线走软。

韩元兑美元 收高0.5%报1,083.7，创4月6日以来最强水准，上日收报1,088.9。韩元本周累计攀升0.8%。(完)

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(编译 王兴亚；审校 龚芳)
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