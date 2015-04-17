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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 14:43 BJT

台湾股市：收跌0.9%，台积电展望不佳拖累大盘

路透台北4月17日 - 台湾股市周五收跌0.9%，周线下跌0.49%，因台积电 第二季营运展望令人失望，拖累电子产业股走弱。

台湾加权股价指数 收跌0.89%，报9,570.93点；今日成交初值 为977.02亿台币，上交易日修正后为1,046.38亿。

台新投顾黄文清协理说，〞台积电定调了第二季的半导体会弱一些。〞

他表示，半导体族股占电子股的市值达到37%，又占大盘市值的22%，因此半导体族群走弱对台股的影响不容小视。

全球晶圆代工龙头--台积电 周四表示，预估第二季合并营收2,040-2,070亿台币，季减6.8-8.1%。

黄文清并预估，台股将拉回至季线9,500点左右整理，下周区间估在9,400-9,600点。5月中旬前台股将公布第一季的季报，目前看来首季表现应不算太差，不过第二季展望不佳，给台股投入变数。

台积电收跌3.06%，报142.5台币；本地时间14:24，中国股市沪综指 升2.74%再创逾七年新高；MSCI亚太明晟指数除日本 跌0.02%，韩股 升0.17%。(完)
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