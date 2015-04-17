台湾股市：收跌0.9%，台积电展望不佳拖累大盘

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透台北4月17日 - 台湾股市周五收跌0.9%，周线下跌0.49%，因台积电 第二季营运展望令人失望，拖累电子产业股走弱。
台湾加权股价指数 收跌0.89%，报9,570.93点；今日成交初值 为977.02亿台币，上交易日修正后为1,046.38亿。
台新投顾黄文清协理说，〞台积电定调了第二季的半导体会弱一些。〞
他表示，半导体族股占电子股的市值达到37%，又占大盘市值的22%，因此半导体族群走弱对台股的影响不容小视。
全球晶圆代工龙头--台积电 周四表示，预估第二季合并营收2,040-2,070亿台币，季减6.8-8.1%。
黄文清并预估，台股将拉回至季线9,500点左右整理，下周区间估在9,400-9,600点。5月中旬前台股将公布第一季的季报，目前看来首季表现应不算太差，不过第二季展望不佳，给台股投入变数。
台积电收跌3.06%，报142.5台币；本地时间14:24，中国股市沪综指 升2.74%再创逾七年新高；MSCI亚太明晟指数除日本 跌0.02%，韩股 升0.17%。(完)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料