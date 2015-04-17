路透专访：泰国利率未对经济增长造成阻碍--央行决策委员

路透曼谷4月17日 - 泰国货币政策委员会中的一位独立委员表示，泰国“极其低”的利率没有对经济复苏构成阻碍，但如果泰国经济因受到冲击而恶化，那么有可能再次放宽政策。

经济学家Veerathai Santiprabhob在去年11月被任命为该七人委员中的一名成员，他还表示，泰国家庭负债与国内生产总值(GDP)的比例已经在高位触顶，将会从85.9%的高水准回落。

但他也指出，泰国经济今年没有出现“明显的亮点”，他担心泰国已经不再被投资者所关注。

Veerathai是在周四晚间接受路透采访时发表此番言论的。货币政策委员会中有四人来自泰国央行以外，Veerathai是其中之一。

货币政策委员会曾在3月11日意外的以4-3决定降息25个基点至1.75%。这是一年来的首次利率调整。

每个委员的投票情况永不会对外披露。分析师猜测Veerathai投票赞同降息。该委员会的下一次会议是在4月29日。（完）