路透基点：辽宁红沿河核电公司签订一笔双币项目融资--TRLPC

路透香港4月17日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，辽宁红 沿河核电有限公司已为处于在建阶段的两个项目签订了一笔融资，这笔贷 款分为两部分。 据一位消息人士称，该贷款于3月31日签订，分为两部分：A部分为19 8.11亿元人民币(32亿美元)的25年期贷款，B部分为4.14亿美元的20年期 贷款。 中国农业银行、中国银行、中国进出口银行为牵头行兼簿记行，其中 农行承贷78.35亿元人民币，中行承贷42.66亿元人民币和1亿美元，进出 口行承贷30.09亿元人民币和3.14亿美元。 中国邮政储蓄银行以联合牵头行身份参贷，承贷44.77亿元人民币。 中广核财务有限责任公司和中电投财务有限公司亦参与提供贷款，分 别承贷1.12亿元人民币。 消息人士称，A部分贷款利率为中国人民银行基准利率的90%，B部分 贷款的利率为较Libor加码380基点。 辽宁红沿河核电上次入市融资是在2008年1月，当时为其项目的初期 阶段签订了一笔395亿元人民币的贷款。这笔贷款分两部分：A部分为329. 9亿元人民币25年期贷款，B部分为等值65.1亿元人民币的多币种20年期贷 款。利率为人行基准利率的90%。 红沿河核电站位于辽宁省大连市瓦房店红沿河镇，动工时间在2007年 7月。(完) (编译 白云; 审校 孙茉莉)