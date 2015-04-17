欧股业绩：雀巢第一季营收增长超过预期，重申今年成长目标约为5%

路透伦敦4月17日 - 全球领先的包装食品生产商雀巢(Nestle) 周五公布了略好于预期的第一季营收数据，归功于销量和价格的双双上涨。

该公司称，第一季度营收增长0.5%，至209亿瑞郎(约合218.5亿美元)，如果没有汇率变动，尤其是瑞郎的走强，营收可能还会有4.5%的涨幅。

按内生增长基础计的营收增长4.4%。路透调查的分析师平均预估增长4.3%。

雀巢2月时预计今年营收将增长5%左右，位于长期预期增长区间5-6%的低端。

该公司周五重申了这一目标，还预计在汇率和资本效率不变的情况下，利润率和每股盈余(EPS)均会有所改善。