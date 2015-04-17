欧股业绩：雀巢第一季营收增长超过预期，重申今年成长目标约为5%

欧元债市：法国大选前的乐观情绪弥漫欧债市场，二线公债表现抢眼
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
路透伦敦4月17日 - 全球领先的包装食品生产商雀巢(Nestle) 周五公布了略好于预期的第一季营收数据，归功于销量和价格的双双上涨。
该公司称，第一季度营收增长0.5%，至209亿瑞郎(约合218.5亿美元)，如果没有汇率变动，尤其是瑞郎的走强，营收可能还会有4.5%的涨幅。
按内生增长基础计的营收增长4.4%。路透调查的分析师平均预估增长4.3%。
雀巢2月时预计今年营收将增长5%左右，位于长期预期增长区间5-6%的低端。
该公司周五重申了这一目标，还预计在汇率和资本效率不变的情况下，利润率和每股盈余(EPS)均会有所改善。
雀巢公布，第一季在发达市场的营收增长2.5%，在新兴市场增长6.7%。(完) (编译 刘秀红；审校 李婷仪)
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
路透伦敦5月5日 - 英镑周五小升，本周多项调查显示企业信心大致乐观，带动英镑/美元升向接近1.30美元附近的最近七个月高位。与此同时英国首相特蕾莎梅领导的保守党在地方选举中赢得逾100多个席位。
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