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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 14:35 BJT

日本股市：受疲弱美国数据打压跌至逾一周低位，静待企业财报

路透东京4月17日 - 日本股市日经指数周五跌至逾一周最低，此前美
国公布的楼市数据逊于预期，打压市场人气，另外投资者等待日本企业财
报下周陆续出炉。
    
    日经指数 收低1.2%至19,652.88点，为4月7日以来最低收盘位
。该指数本周下跌1.3%。
    
    东证股价指数 下滑0.7%至1,588.69点。成交量26.8亿股，创3
月13日以来最高。
    
    JPX-日经400指数 同样下滑0.7%至14,404.14点。(完)
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