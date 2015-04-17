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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 14:44 BJT

澳洲股市：收跌1.2%；矿业股遭抛售

路透悉尼4月17日 - 澳洲股市周五收跌1.2%，因铁矿石价格下跌促使投资者出售矿业股，指标股指本周创出今年以来的第二大周线跌幅。

S&P/ASX 200 index 跌69.6点，收报5,877.9点，未能突破6,000点的关键心理位，本周跌幅达1.4%。(完)
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