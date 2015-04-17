版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 14:47 BJT

《汇市简讯》美元/日圆回撤到119.00下方，日本投资者买需消退

0630 GMT

* 亚洲早盘美元/日圆的低点在118.89，在此涌现日本养老基金的大量买兴

* 市场兴趣仍在于逢低买入，但目前买入的急迫性不大

* 昨日低点118.80估计构成支撑，下方有一些停止单，但买单布局也一路向下

* 118.94成为今日稍晚交投的焦点，这是一目云区的底部，关注美元/日圆是收在其上或其下

* 日本投资者有逢低买入兴趣

* 美元的普遍人气将起到作用

(编译 高琦 审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐