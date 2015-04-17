背景资料：台湾主要人民币债券发行情况一览

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透台北4月17日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券，此后台湾人民币债券市场开始发展。
根据路透自行计算，至目前为止台湾人民币债券(宝岛债)发行总额为456.99亿元人民币，今年以来已发行人民币债142.99亿元；2014年则共发行了208亿人民币。
各档宝岛债次级交易代码请参阅
以下为路透整理2013年来在台湾发行的主要人民币债券一览表：
(由公司发行)
2015年
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期
2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3
2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3
2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7
2014年
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期
2014.08 统一中控 5.0 3.50 3
5.0 3.90 5
2014.07 烨辉海外子公司 3.0 5.00 3
Golden Developments Holdings
2014.01 统一中控 10.0 3.60 3
2013年
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期
2013.05 东元电机 3.0 3.00 3
2013.05 远东新世纪 5.0 2.95 3 (由金融机构发行)
2015年
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 *2015.04 法国兴业银行 3.00 4.70 5
2015.04 Nomura International 6.75 5.00 5
Funding
2015.04 法国东方汇理银行 2.45 4.80 3
2015.04 法国兴业银行 1.00 4.50 3
2015.04 德意志银行新加坡分行 8.00 4.80 4
2015.04 First Gulf Bank 4.00 5.00 3
2015.03 元大银行 2.65 4.55 2
2015.03 Intesa Sanpaolo Bank 4.25 5.25 3
2015.03 中美洲经济整合银行 8.0 4.75 3
2015.03 摩根士丹利 2.0 4.34 5
2015.03 元大银行 2.5 4.60 3
2015.03 友利银行 5.0 4.50 3
2015.03 高盛 9.4 4.55 4
2015.03 韩亚金融集团 5.5 4.60 3
2015.03 麦格理集团 6.0 4.40 5
2015.03 法国兴业银行 10.0 4.03 3
2015.03 韩国进出口银行 10.0 4.40 3
2015.03 德意志银行新加坡分行 9.92 4.00 3
2015.03 高盛 5.25 0 12
2015.03 韩国进出口银行 5.0 4.20 7
2015.03 马来亚银行 4.1 4.12 5
2015.02 韩国进出口银行 3.0 4.05 5
2015.02 摩根士丹利 9.8 4.00 5
2014年
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期
2014.12 招商银行香港分行 10.0 4.05 5
2014.12 交通银行台北分行 2.0 3.30 2
9.0 3.75 5
7.0 3.90 7
2.0 4.00 10
2014.11 建银亚洲 7.0 3.30 2
10.0 3.75 5
10.0 3.95 7
6.0 4.08 10
2014.11 元大宝来证券 3.6 3.50 2
6.4 3.60 3
2014.11 凯基证券 2.0 3.50 2
2014.10 中美洲开发银行(CABEI) 5.0 3.85 5
2014.09 中国工商银行新加坡分行 7.0 3.70 5
13.0 3.95 7
2014.09 中国银行台北分行 5.0 3.25 2
10.0 3.75 5
5.0 4.00 7
2014.09 中国建设银行台北分行 8.0 3.35 3
6.0 3.75 5
6.0 4.00 7
2014.08 中国农业银行香港分行 17.0 3.40 3
3.0 3.80 5
2014.06 中国交通银行香港分行 10.0 3.45 3
5.0 3.85 5
5.0 4.15 7
2014.01 韩国进出口银行 5.0 4.50 10
2013年
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期
2013.12 中国建设银行香港分行 20.0 3.25 3
2013.12 中国银行香港分行 10.0 3.15 2
10.0 3.25 3
2013.12 中国交通银行香港分行 8.0 3.40 3
4.0 3.70 5
2013.12 中国农业银行香港分行 12.5 3.30 3
2.5 3.60 5
2013.06 德意志银行 10.0 2.45 3
1.0 2.65 5
(附带选择权)
2013.05 彰化银行 10.0 2.90 3
2013.03 中国信托银行 10.0 2.90 3
注: *表新增 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料