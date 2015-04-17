《汇市简讯》美元/瑞郎的100和200小时均线交叉将形成卖出讯号

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* 美元/瑞郎的100小时移动均线即将与200小时移动均线在0.9700交叉并延伸至后者下方

* 这可能形成卖出讯号，0.9700亦是0.9682/0.9540跌势的50%位置

* 下档目标在4月3日低点0.9486，此后是200日移动均线切入位0.9478

* 卖单在0.9670，在10日移动均线略前方，可能缺乏抵达该水准的动能

* 技术图1 (link.reuters.com/fat54w)

* 技术图2 (link.reuters.com/dat54w)