《汇市简讯》美元/瑞郎的100和200小时均线交叉将形成卖出讯号

欧元债市：法国大选前的乐观情绪弥漫欧债市场，二线公债表现抢眼
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
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* 美元/瑞郎的100小时移动均线即将与200小时移动均线在0.9700交叉并延伸至后者下方
* 这可能形成卖出讯号，0.9700亦是0.9682/0.9540跌势的50%位置
* 下档目标在4月3日低点0.9486，此后是200日移动均线切入位0.9478
* 卖单在0.9670，在10日移动均线略前方，可能缺乏抵达该水准的动能
* 技术图1 (link.reuters.com/fat54w)
* 技术图2 (link.reuters.com/dat54w)
(编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
路透伦敦5月5日 - 英镑周五小升，本周多项调查显示企业信心大致乐观，带动英镑/美元升向接近1.30美元附近的最近七个月高位。与此同时英国首相特蕾莎梅领导的保守党在地方选举中赢得逾100多个席位。
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