中国能源：3月全社会用电量4,448亿千瓦时，同比降2.2%--国家能源局

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透北京4月17日 - 中国国家能源局公布，3月全社会用电量4,448亿千瓦时，同比下降2.2%；首季全社会用电量则同比增长0.8%。因当前用电量结构中工业用电占到约七成，综合一季度数据看，用电量增速放缓首先反映工业运行不容忽视的下行压力。
中国2014年全社会用电量55,233亿千瓦时，同比增3.8%。
能源局网站新闻稿显示，1-3月，全国全社会用电量累计12,901亿千瓦时。分产业看，第二产业用电量9,079亿千瓦时，同比下降0.6%；第一产业用电量171亿千瓦时，下降1.9%；第三产业用电量1,749亿千瓦时，增长7.0%；城乡居民生活用电量1,901亿千瓦时，增长2.6%。
数据并显示，1-3月，全国发电设备累计平均利用小时为954小时，同比减少84小时。其中，水电设备平均利用小时为609小时，增长58小时；火电设备平均利用小时为1,106小时，减少122小时。
1-3月，全国电源新增生产能力（正式投产）1,807万千瓦，其中，水电159万千瓦，火电994万千瓦。
全国电力工业统计数据一览表
指 标 名 称 计算单位 3月 1-3月累计
绝对量 增长 绝对量 增长 全国全社会用电量 亿千瓦时 4,448 -2.2 12,901 0.8 其中:第一产业用电量 亿千瓦时 61 -0.9 171 -1.9
第二产业用电量 亿千瓦时 3,177 -4.3 9,079 -0.6
工业用电量 亿千瓦时 3,134 -4.1 8,908 -0.7
轻工业用电量 亿千瓦时 446 -13.4 1,440 1.8
重工业用电量 亿千瓦时 2,688 -2.4 7,469 -1.1
第三产业用电量 亿千瓦时 565 4.6 1,749 7
城乡居民生活用电量 亿千瓦时 645 3.2 1,901 2.6 6000千瓦及以上电厂发电设备 万千瓦 133,708 9.2 容量
其中:水 电 万千瓦 26,530 8
火 电 万千瓦 92,341 6.6
核 电 万千瓦 2,104 34.1
风 电 万千瓦 10,064 26.9 全国供电煤耗率 克/千瓦 308 -7.4
时 全国线路损失率 ％ 4.66 -0.6 全国供热量 万百万千 121,410 3.7
焦 全国供热耗用原煤 万吨 7,353 1.1 全国供电量 亿千瓦时 11,136 0.3 全国售电量 亿千瓦时 10,617 1 全国发电设备累计平均利用小 小时 954 -84 时
其中：水电 小时 609 58
火电 小时 1,106 -122
风电 小时 483 4 全国发电累计厂用电率 % 5.2 0.06
其中：水电 % 0.3 -0.06
火电 % 5.9 0.2 电源基本建设投资完成额 亿元 546
其中:水电 亿元 133
火电 亿元 157
核电 亿元 95 电网基本建设投资完成额 亿元 594 发电新增设备容量 万千瓦 1,807
其中：水电 万千瓦 159
火电 万千瓦 994 新增220千伏及以上变电设备容 万千伏安 5,075 量 新增220千伏及以上线路长度 千米 7,369 （完）
更多细节，请点选国家能源局网站(www.nea.gov.cn) (发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料