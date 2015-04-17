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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 15:32 BJT

中国能源：3月全社会用电量4,448亿千瓦时，同比降2.2%--国家能源局

路透北京4月17日 - 中国国家能源局公布，3月全社会用电量4,448亿千瓦时，同比下降2.2%；首季全社会用电量则同比增长0.8%。因当前用电量结构中工业用电占到约七成，综合一季度数据看，用电量增速放缓首先反映工业运行不容忽视的下行压力。

中国2014年全社会用电量55,233亿千瓦时，同比增3.8%。

能源局网站新闻稿显示，1-3月，全国全社会用电量累计12,901亿千瓦时。分产业看，第二产业用电量9,079亿千瓦时，同比下降0.6%；第一产业用电量171亿千瓦时，下降1.9%；第三产业用电量1,749亿千瓦时，增长7.0%；城乡居民生活用电量1,901亿千瓦时，增长2.6%。

数据并显示，1-3月，全国发电设备累计平均利用小时为954小时，同比减少84小时。其中，水电设备平均利用小时为609小时，增长58小时；火电设备平均利用小时为1,106小时，减少122小时。

1-3月，全国电源新增生产能力（正式投产）1,807万千瓦，其中，水电159万千瓦，火电994万千瓦。

全国电力工业统计数据一览表

指 标 名 称 计算单位 3月 1-3月累计

绝对量 增长 绝对量 增长 全国全社会用电量 亿千瓦时 4,448 -2.2 12,901 0.8 其中:第一产业用电量 亿千瓦时 61 -0.9 171 -1.9

第二产业用电量 亿千瓦时 3,177 -4.3 9,079 -0.6

工业用电量 亿千瓦时 3,134 -4.1 8,908 -0.7

轻工业用电量 亿千瓦时 446 -13.4 1,440 1.8

重工业用电量 亿千瓦时 2,688 -2.4 7,469 -1.1

第三产业用电量 亿千瓦时 565 4.6 1,749 7

城乡居民生活用电量 亿千瓦时 645 3.2 1,901 2.6 6000千瓦及以上电厂发电设备 万千瓦 133,708 9.2 容量

其中:水 电 万千瓦 26,530 8

火 电 万千瓦 92,341 6.6

核 电 万千瓦 2,104 34.1

风 电 万千瓦 10,064 26.9 全国供电煤耗率 克/千瓦 308 -7.4

时 全国线路损失率 ％ 4.66 -0.6 全国供热量 万百万千 121,410 3.7

焦 全国供热耗用原煤 万吨 7,353 1.1 全国供电量 亿千瓦时 11,136 0.3 全国售电量 亿千瓦时 10,617 1 全国发电设备累计平均利用小 小时 954 -84 时

其中：水电 小时 609 58

火电 小时 1,106 -122

风电 小时 483 4 全国发电累计厂用电率 % 5.2 0.06

其中：水电 % 0.3 -0.06

火电 % 5.9 0.2 电源基本建设投资完成额 亿元 546

其中:水电 亿元 133

火电 亿元 157

核电 亿元 95 电网基本建设投资完成额 亿元 594 发电新增设备容量 万千瓦 1,807

其中：水电 万千瓦 159

火电 万千瓦 994 新增220千伏及以上变电设备容 万千伏安 5,075 量 新增220千伏及以上线路长度 千米 7,369 （完）

更多细节，请点选国家能源局网站(www.nea.gov.cn) (发稿 李文科; 审校 张喜良)
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