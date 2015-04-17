全球金市：金价在1,200美元附近持稳，可能连续第二周周线下滑

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
强劲的经济数据会促使美联储提前升息，从而将打压黄金需求，而且 围绕升息的不确定性也使得金市投资者保持谨慎。 但金价并未从美国周四公布的疲弱数据以及由此引发的美元下跌中获 益。美国3月房屋开工增幅不及预期，本月大西洋沿岸中部地区的制造业 活动增长温和，暗示经济活动在首季放缓后仍可能复苏乏力。 “在接下来所公布经济数据使美国升息前景稍显明朗之前，预计金价 仍将维持震荡胶着状态，近期缺乏交投指引，”汇丰银行分析师James St eel称。 加重升息不确定性的是，美联储官员周四对于究竟何时应该开始升息 ，再度公然意见相左，突显出主席叶伦在今年稍晚某个时候升息一事上难 以建立共识。 投资者将关注周五稍晚公布的美国通胀数据，从中找寻关于美国经济 的更多线索。 美元走势也将受到密切关注。美元指数周五降至一周多以来最低。 美元进一步走软将推升避险黄金的价格。 其他方面，全球前两大黄金消费国的实物购买情况本周仍显迟缓。在 金价持稳于每盎司1,200美元的情况下，中国实物黄金较全球现货金价格 的升水仅小幅扩大，印度实货黄金升水则出现下滑。 其他贵金属方面，现货银 和现货铂金 料周线下跌，而现 货钯金 料连续第三周录得周线涨幅。 --------------------------0701GMT------------------- 价格 变动 涨跌% 现货金 1200.8 3.65 0.3 现货银 16.28 0.03 0.18 现货铂金 1159 2.65 0.23 现货钯金 778.5 3.15 0.41 COMEX期金 1200.3 2.3 0.19 COMEX期银 16.245 -0.039 -0.24 汇率 欧元/美元 1.0762 美元指数 97.644 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 龚芳/白云)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料