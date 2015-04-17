全球金市：金价在1,200美元附近持稳，可能连续第二周周线下滑

强劲的经济数据会促使美联储提前升息，从而将打压黄金需求，而且 围绕升息的不确定性也使得金市投资者保持谨慎。 但金价并未从美国周四公布的疲弱数据以及由此引发的美元下跌中获 益。美国3月房屋开工增幅不及预期，本月大西洋沿岸中部地区的制造业 活动增长温和，暗示经济活动在首季放缓后仍可能复苏乏力。 “在接下来所公布经济数据使美国升息前景稍显明朗之前，预计金价 仍将维持震荡胶着状态，近期缺乏交投指引，”汇丰银行分析师James St eel称。 加重升息不确定性的是，美联储官员周四对于究竟何时应该开始升息 ，再度公然意见相左，突显出主席叶伦在今年稍晚某个时候升息一事上难 以建立共识。 投资者将关注周五稍晚公布的美国通胀数据，从中找寻关于美国经济 的更多线索。 美元走势也将受到密切关注。美元指数周五降至一周多以来最低。 美元进一步走软将推升避险黄金的价格。 其他方面，全球前两大黄金消费国的实物购买情况本周仍显迟缓。在 金价持稳于每盎司1,200美元的情况下，中国实物黄金较全球现货金价格 的升水仅小幅扩大，印度实货黄金升水则出现下滑。 其他贵金属方面，现货银 和现货铂金 料周线下跌，而现 货钯金 料连续第三周录得周线涨幅。 --------------------------0701GMT------------------- 价格 变动 涨跌% 现货金 1200.8 3.65 0.3 现货银 16.28 0.03 0.18 现货铂金 1159 2.65 0.23 现货钯金 778.5 3.15 0.41 COMEX期金 1200.3 2.3 0.19 COMEX期银 16.245 -0.039 -0.24 汇率 欧元/美元 1.0762 美元指数 97.644 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 龚芳/白云)