《全球汇市一周综述》美国经济“春困”打压美元，升息变得遥远

整理 李春喜

路透北京4月17日 - 本周左右全球汇市走势的两大焦点是美联储升息前景与希腊危机。

就在各方猜测美联储是否会在6月升息之际，本周美国公布的经济数据接连令人失望，3月工业生产降幅创两年半最大，房屋开工不及预期，建筑许可急速下跌，最新的失业人数增加。升，还是不升，美联储官员们各执一词。此外，经济疲软究竟是暂时现象，还是会持续下去，央行官员们也有各自的看法。这使得美联储主席叶伦对未来两月经济数据的看法格外重要。

美元在一系列疲弱数据的打击下接连走挫，美元指数本周预计将收低。

而在大西洋对岸的欧洲，希腊问题裹挟了整个欧洲。该国现金即将耗尽，但与国际机构仍迟迟难以达成协议，下周五的欧元区财长会议将备受关注。本周欧元在欧洲央行的宽松政策和希腊问题打压之下难以抬头。

下周经济数据较为淡静，重要数据包括周四的美国制造业PMI和周五的耐久财订单。重要事件包括周二的澳洲央行会议记录，还有周五在里加举行的欧元区财长会议，希腊问题仍将是焦点。

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**经济“春困”打压美元，升息有点遥远**

美元兑一篮子货币周五亚洲时段早盘守在逾一周低点附近，隔夜美国公布的经济数据令人失望，美元再度受挫。

美元指数本周已下跌1.7%，较上月所及12年高点下挫2.7%。

虽然美国周二公布的零售销售数据反弹，但此后的工业生产、纽约联储制造业指数、房屋开工和初请失业金数据都非常低迷，令投资者感觉6月升息显得愈发遥远。疲弱数据和升息预期降温令美元承压。

亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，近来美国经济数据非常“灰暗”，使他倾向于反对6月升息。

CitiFX的首席G10策略师Steven Englander表示，“当前的仓位状况、数据和有关政策的讲话都不利于美元，因此即便笃定作多美元的人也在削减仓位。”

他说，“我们认为这种状况不会持续，而且猜测多数投资者也这么认为，但要扩大美元多仓，至少还需要有利于美元的一次或更多的仓位调整、政策声明和一些经济数据。”

因此，未来几个月的数据对于解读美国经济究竟是暂时疲软，还是持续低迷就非常重要了。

美联储副主席费舍尔周四强调数据在决定升息具体时间方面的决定性作用，不过没有透露他认为升息会在何时实施。

**欧洲宽松政策和希腊问题抑制欧元**

欧元兑美元周五亚洲开盘时报1.0761美元，隔夜的欧洲和美国市场走势震荡。希腊问题和德债收益率下跌均拖累欧元，但美国公布的数据不佳，抵消了一些负面影响，即便市场仍担忧希腊情势，欧元仍发起反弹，一度最高涨至4月8日以来高位1.0818美元。

但欧元的长期前景仍不容乐观。欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周三誓言将“坚定地”推行印钞计划，并继续向希腊提供支持，这番表态粉碎了量化宽松计划可能提早退出的臆测。

本周标准普尔将希腊债信评级调降至CCC+，展望为负面，称这是由于该国债务谈判久拖不决。这暗示该机构认为希腊违约的可能性增大。

下周欧元走势仍将受到希腊问题发展的牵动。希腊和债权人各方都寄望在下周五的里加欧元区财长会议上至少能达成一份框架协议，但德国财长朔伊布勒却并不看好。他表示市场已经“预料到了”希腊债务问题的所有可能结果，问题不会蔓延到其它欧元区主权国家。这似乎在暗示欧元区能应对希腊违约。

**澳洲就业数据意外强劲提振澳元**

本周澳元接连受到中国疲弱经济数据的冲击而下跌。中国第一季的进出口和GDP数据都不尽人意，使澳元接连受挫，因为中国是澳洲的主要出口市场。好在澳洲周四公布的就业数据意外强劲，降低了央行降息的可能性，提振澳元兑美元大涨，成为当天波动最大的主要货币。

澳元本周已上涨1.4%，预计连续第二周周线上涨。