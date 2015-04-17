《中国信用市场观察》中国可适时推出前瞻指引调控

作者 徐永

路透上海4月17日 - 中国一季度较弱宏观数据披露后，市场的悲观反应与政府部门的自信形成了较强的对比。市场从投资、财政收支、进出口、M2等指标的下滑出发，对降息降准等宽松政策形成较强的预期，股债双牛；但政府以失业率、居民可支配收入和环保等指标为基础，却对经济总体较为自信。

这种差异体现了新旧常态更替期间宏观调控的难度在提高，而借鉴美联储在2012年后，当市场预期和宏观政策取向发生冲突时，其在泰勒规则和相机抉择之外推出前瞻指引的做法，中国央行也有必要在货币调控中适时纳入前瞻指引，降低调控成本，提高调控效率。

中国一季度进出口总值同比下降6%，M2增速为11.6%，GDP增速则为7%创六年来新低；但统计局调查失业率在5.1%，居民人均可支配收入增速为8.1%，仍显示就业和收入增长情况较为乐观。

美联储90年代以来的货币调控，比较明显地采纳了泰勒规则，将联邦基金利率的目标位置与产出缺口（GDP）和通胀缺口通过泰勒公式联系起来，当GDP和通胀水平高于预期的时候，利率需要提高，反之则下调利率。

这种规则沿用了较长时间，2008年金融危机后，泰勒规则的相关系数经过了部分调整，主要的改变是更加注重经济增长情况，提高了产出缺口的系数，利率调整更加依赖GDP的数据。

之后自2012年底开始至今，美联储的调控规则再次发生变化，也就是目前市场熟悉的加入了前瞻指引的做法，将目标利率调整的时间窗口与预期的失业率和通胀率（<2%）指标联系起来，利率调控首次和就业情况直接挂钩。

美联储的做法并得到了欧洲央行、英国央行等货币当局的效仿，欧洲央行自2013年开始也在利息会议中引入前瞻性的表述，平抑市场的波动。

美联储2012年底以来引入前瞻指引的一个重要契机，就是随着经济逐渐复苏，按照泰勒规则应该调高利率，但美联储认为基于中长期考虑，认为应该仍然保持低利率较长时期。

这种前瞻指引体现了宏观调控多目标制度的平衡之难。在单一的通胀目标制度下，利率调整的只需要盯住通胀指标，但在考虑经济增长，充分就业和国际收支平衡等其他目标后，盯住的指标和前瞻指引结合，就显得相当必要。

中国当前的情况和美联储2012年底的局面类似但具体情况相反，与市场的乐观预期和美联储当时的保守预期不同，中国现在面临的是市场的悲观预期和当局的乐观预期，但都存在预期差异。

预期差异较大的情况下，金融市场的波动会明显加大，典型如2013年年中的流动性危机期间，这其实不利于宏观调控目标的达成。

为了避免市场的过度波动，降低调控效率，中国央行或许也可以考虑在M2中间目标之外，推出前瞻指引的做法，特别是可以将失业率等指标的目标，清晰地向市场传达。

中国现在已有相关指标的指引，每年两会期间都会公布当年M2、GDP和CPI的相关目标，央行的货币政策调控中间目标则是M2；统计局目前也有内部的调查失业率（3月为5.1%），但并未正式对外公布。

如果中国政府新常态下更加注重就业、收入和环保等相关指标的走势，央行增加此类前瞻指引，似乎也是众望所归。

值得注意的是，政府对基本面上的宏观自信，不仅和市场预期产生了差异，似乎也影响了财政政策和货币政策的配合。

以一季度的财政收支情况来看，财政收入的增速较去年全年的水平在继续下降，财政支出3月环比也降幅较大，中国虽然今年提高了赤字率，但一季度的财政手段使用，则明显仍未发力。

而从通缩指标GDP平减指数来看，一季度的平减指数自2009年后再次跌入负数，面临通缩风险较大，这种较差的基本面，也难怪市场产生如此强的降息降准预期。债券市场并在这种宽松预期下，对冲了供给等方面的利空，4月以来收益率明显下行。

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但如果政府对基本面仍然较为乐观自信，更加注重经济结构调整，且3月以来已经陆续出台了房地产等方面的刺激新政，那一季度的基本面数据就在预期之内，这会降低短期内继续降息降准的概率。

当然，一季度M2低于预期，信贷也较为疲弱，中国确实也有继续出台刺激政策的可能，工具箱里除降息降准外，还包括放松房地产限购，央行购买国债，以及放松非标融资的限制等。