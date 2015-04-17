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货币新闻 | 2015年 4月 17日 星期五 21:01 BJT

表格：加拿大3月CPI较上年同期上升1.2%，高于上月的增长1.0%

路透4月17日 - 统计局周五公布，加拿大3月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升1.2%，略高于2月的增长1.0%。八个物价分项中有七个上升，但汽油价格大跌持续令通胀承压。

加拿大3月核心CPI较上年同期增长2.4%，高于2月的增加2.1%。

2月核心CPI较前月上涨2.1%，较上年同期上涨2.4%。

较上月(%) 较上年同期(%)

3月 2月 3月 2月

整体CPI +0.7 +0.9 +1.2 +1.0

加拿大央行核心CPI +0.6 +0.6 +2.4 +2.1

经季节调整 +0.4 +0.2 -- --

注：路透调查分析师预测3月CPI中值为较前月增长0.5%，较上年同期上升1.0%；他们预估3月核心CPI较前月上涨0.3%，较上年同期上涨2.1%。(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
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