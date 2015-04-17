中国汽车：麦肯锡建议给进口电动车补贴及免税等优惠，以刺激消费需求

路透上海4月17日 - 虽然中国已制定新能源车中期发展规划，但实际进展低于预期。国际知名咨询机构--麦肯锡最新报告建议，中国可以考虑将进口电动车纳入国家财政补贴范围，或考虑对电动车免征进口关税，甚至允许外商独资在中国设立电动车生产厂等，以刺激国内市场创新和需求。

报告还建议，中国可考虑向符合要求的投资方发放仅限于电动车的生产牌照，使非传统车企和供应商有机会与传统车企展开公平竞争，可考虑采用经常性的货币和非货币福利来补充目前实施的一次性补贴，修订电动车充电相关标准等。

在被问及为何建议给进口电动车扶持政策时，麦肯锡公司资深董事高旭解释称，“从消费者的角度来讲，希望有一些更有竞争力的产品，有更多的产品给消费者选择，可以在很大程度上帮助消费者从内燃机转向电动车。”

他说，现在面临的问题是，消费者能够选择的电动车还是比较有限的，这些有限的电动车品种，无论从性能还是其他指标，与可选择的内燃机产品相比还是存在较大差距，这在一定程度上限制了电动车更快地普及。

目前上汽集团 、比亚迪 等本土车厂及北京现代、上海大众等多家合资车厂提供了约150个国产电动车车型。

虽然中国近几年向电动车研发、充电基础设施、购车补贴及税收减免投入数百亿元人民币，但中国电动车产业发展仍未达到预期。在麦肯锡的电动车指数（EVI）的整体排名中，中国由2010年的第三名下降至2014年第六，主要是电动车产量及普及率、车型选择、非货币福利等方面的改善程度不如其他国家。

中国此前制定中期规划，计划2015年累计产销电动车50万辆，实际上至2014年仅累计销售13.4万，完成目标27%；充电站完成目标的三成；充电桩仅完成目标7%。