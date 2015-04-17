中国汽车：麦肯锡建议给进口电动车补贴及免税等优惠，以刺激消费需求

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透上海4月17日 - 虽然中国已制定新能源车中期发展规划，但实际进展低于预期。国际知名咨询机构--麦肯锡最新报告建议，中国可以考虑将进口电动车纳入国家财政补贴范围，或考虑对电动车免征进口关税，甚至允许外商独资在中国设立电动车生产厂等，以刺激国内市场创新和需求。
报告还建议，中国可考虑向符合要求的投资方发放仅限于电动车的生产牌照，使非传统车企和供应商有机会与传统车企展开公平竞争，可考虑采用经常性的货币和非货币福利来补充目前实施的一次性补贴，修订电动车充电相关标准等。
在被问及为何建议给进口电动车扶持政策时，麦肯锡公司资深董事高旭解释称，“从消费者的角度来讲，希望有一些更有竞争力的产品，有更多的产品给消费者选择，可以在很大程度上帮助消费者从内燃机转向电动车。”
他说，现在面临的问题是，消费者能够选择的电动车还是比较有限的，这些有限的电动车品种，无论从性能还是其他指标，与可选择的内燃机产品相比还是存在较大差距，这在一定程度上限制了电动车更快地普及。
目前上汽集团 、比亚迪 等本土车厂及北京现代、上海大众等多家合资车厂提供了约150个国产电动车车型。
虽然中国近几年向电动车研发、充电基础设施、购车补贴及税收减免投入数百亿元人民币，但中国电动车产业发展仍未达到预期。在麦肯锡的电动车指数（EVI）的整体排名中，中国由2010年的第三名下降至2014年第六，主要是电动车产量及普及率、车型选择、非货币福利等方面的改善程度不如其他国家。
中国此前制定中期规划，计划2015年累计产销电动车50万辆，实际上至2014年仅累计销售13.4万，完成目标27%；充电站完成目标的三成；充电桩仅完成目标7%。
报告指出，中国可考虑采用经常性的福利措施来提高电动车的吸引力，例如电动汽车优先道路通行和市中心专用停车位。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料