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货币新闻 | 2015年 4月 17日 星期五 20:56 BJT

表格：加拿大2月零售销售较前月增加1.7%，优于市场预估的增加0.5%

路透4月17日 - 统计局周五公布，加拿大2月零售销售较前月上扬1.7%，至422.5亿加元，结束连两月跌势，因汽车及零组件销售等普遍增加所致。

11个分项的销售均告上升。以销量计算，零售销售上升1.3%。

(百分比变动) 　2月 2月 　1月(修正值) 1月(前值)

月率 年率 月率 月率

整体 +1.7 +2.5 -1.4 -1.7

扣除汽车/零部件 +2.0 +1.4 -1.5 -1.8

注：数据经过季节性调整。

分析师原预期2月整体零售销售增加0.5%，扣除汽车后零售销售则上扬0.6%。(完) (编译 龚芳; 审校 陈宗琦)
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