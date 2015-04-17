表格：加拿大2月零售销售较前月增加1.7%，优于市场预估的增加0.5%

金属期市：期铜反弹，因秘鲁罢工威胁和低吸买盘
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
路透4月17日 - 统计局周五公布，加拿大2月零售销售较前月上扬1.7%，至422.5亿加元，结束连两月跌势，因汽车及零组件销售等普遍增加所致。
11个分项的销售均告上升。以销量计算，零售销售上升1.3%。
(百分比变动) 2月 2月 1月(修正值) 1月(前值)
月率 年率 月率 月率
整体 +1.7 +2.5 -1.4 -1.7
扣除汽车/零部件 +2.0 +1.4 -1.5 -1.8
注：数据经过季节性调整。
分析师原预期2月整体零售销售增加0.5%，扣除汽车后零售销售则上扬0.6%。(完) (编译 龚芳; 审校 陈宗琦)
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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