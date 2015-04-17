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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 15:48 BJT

台湾新债：马来西亚联昌国际银行30年美元零息债以4.5%定价--消息

路透台北4月17日 - 两位消息人士周五指出，马来西亚联昌国际银行(CIMB)将在台湾发行30年期零息美元债，满五年及之后每两年可开始赎回券(NC5*2)以IRR(隐含年报酬率)4.5%定价。

一消息人士称，该债券将发行3.13亿美元。

路透暂时无法联络到联昌国际银行对此评论。(完)

台湾主要外币债券发行一览请见 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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