更新版 2-中国经济：正进入“衔接期”，金融要发挥重要支撑作用--总理

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
(新增新华视点微博提供的更多细节)
路透北京4月17日 - 新华视点微博周五报导，中国总理李克强今日考察中国工商银行 、国家开发银行 时强调，中国经济正进入“衔接期”，金融要发挥重要支撑作用。要加大支持小微企业力度，开发性金融要加大对国家战略和重点项目的支持力度，加快放贷进度。
新华视点印证了路透稍早有关总理考察这两家银行，敦促银行加力支持实体经济的报导。
“金融和实体经济相互依托、相辅相成。实体经济是肌体，金融是血液，光有血液没有肌体，经济活不了；光有肌体没有血液，经济也活不了。”新华引述李克强称。
李克强在考察工商银行 时强调，小微企业是就业的容纳器，支持小微企业，破解小微企业融资难、融资贵，直接关乎“就业”这个民生之本。他提出，可以对国有商业银行专门负责小微企业信贷的部门给予适当的优惠金融政策。
他并要求进一步减少小微企业服务收费项目，“能不收的尽量不收”。此外服务小微企业既要靠大银行，还要靠中小银行。
报导并称，李克强在考察国开行时称，开发性金融要加大对国家战略和重点项目的支持力度，加快放贷进度，发挥开发性金融在稳增长调结构中的重要作用。
李克强并两次要求任务“加码”。棚改要进一步加强地下管网等“大配套”建设。 此外，黑龙江、吉林各有约20万户居民住在沉陷区，要加强对沉陷区改造的金融支持。
经济稳增长压力增大，李克强此前曾多次表示要加大调控力度，保持经济在合理运行区间。周二，他在专家座谈会上称，中国经济下行压力还在持续加大，要坚持稳中求进工作总基调，在区间调控基础上，加大定向调控力度。
中国今年一季度经济增速俯冲至六年低点，拉动经济的“三驾马车”一时齐喑。虽然过去半年多来政府相继出台财政、货币和房地产扶持政策，但主要增长指标跌跌不休，就业稳定但压力上升，政府势必出台威力更大的政策组合拳，力保全年目标不失。 （完） (发稿 李铮/李贺/赵红梅；审校 张喜良/林高丽)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料