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亚洲 | 2015年 4月 20日 星期一 08:00 BJT

台湾货币市场：4月20日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北4月20日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：  
    --央行存单到期616亿台币。
        
    **紧缩因素：
    --央行料发行存单。
      
    ---------------------------------------------- 
 
    **宽松因素：
    --央行存单到期 3兆(万亿)848.6亿台币： 
             04/21                          5,659.00亿台币
             04/22                          2,257.50亿台币
             04/23                          2,938.50亿台币
             04/24                            257.00亿台币
             04/27                          6,807.80亿台币
             04/28                          1,872.50亿台币
             04/29                          4,675.50亿台币
             04/30                          6,380.80亿台币
    --公债还本付息47.39375亿台币。
      4/21：89乙1期公债付息19.68125亿台币。
      4/23：88乙1期公债付息21.15亿台币。
      4/25：103甲7期公债付息6.5625亿台币。
    

    --月底军公教薪饷拨款。

    **紧缩因素：
    
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    
    注：*表新增或更新。(完)   

 (记者 詹静宜; 审校 高洁如)

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