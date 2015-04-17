台湾债市：五年券殖利率连二升，下周或提前出现弃券卖压

* 五年券殖利率连二日弹升 * 下周小心10年增额发行券上扬前的弃券卖压 * 五年券短期区间料在0.97-1.02% 路透台北4月17日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周五连续二日小幅弹升 。交易员表示，因出现不耐久盘的卖压，但由于其流动性较佳接手的买气相对不差，令其弹 幅有限；短期内若美债仍在此间盘整，台债料难有明确的方向，但下周要提防新券上场前的 提前弃券卖压是否发酵。 交易员指出 ，目前104/6的流动性仍是各期公债之冠，因此仍然是市场作多的主要标的 。只不过5月初即将会有104/5期公债的增额发行交易即将发行前交易，不能排除市场提前出 现弃现券的卖压，值得留意。 〞五年券还是流动性最好的券，(殖利率)弹起来就是买，但往下不会追，〞一位大型银 行交易员说。 前述交易员也表示，上周五年公债殖利率跌至近期低位时，追价者相当小心不敢放胆去 追，这令公债的区间落入狭幅盘整。 至于目前美债的情势，交易员指出，美债在本月初的非农就业数据公布不如预期之后， 即显现数据好坏参半的情况，各方对美国升息的预期逐渐降低，美债也欠缺明确方向，不排 除要等4月底美国联邦储备理事会的会议后债市才有方向出现。 但也有交易员认为，今日10年公债104/5期虽有成交，但殖利率向上也不乏接手买盘。 后续则应留意未来104/5期公债在增额发行券上场之前可能出现的弃券卖压是否发酵。 104/5期10年公债的增额发行将于5月25日标售，金额预估300亿台币，28日发行。5月7 日将首日发行前交易。 4月28日至4月29日美联储(FOMC)举行为期两天的议息会议，29日宣布利率决定。全球主 要央行会议预告请见 多数年期的美国公债收益率周四小幅走低，盘中走势震荡，投资者消化喜忧参半的美国 经济数据，并担忧希腊与债权人间 的僵持局面。指标10年期公债价格 尾盘上扬 3/32，收益率报1.88%，稍早升至1.92%。 交易员预估，五年债104/6期料窄幅限缩在0.97-1.02%；10年券104/5期料在1.50-1.55% 。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/6 +0.50 0.9980 0.9900-1.0049 132.0 10 104/5 +1.20 1.5300 1.5300-1.5300 1.0 注：*表此期券新低位。 本周全球重要经济事件和数据包括： 4月17日(五)：日本3月消费者信心指数、欧元区2月经常帐、欧元区3月HICP终值、美国 3月CPI、美国3月领先指标、美国4月路透/密歇根大学消费者信心指数、世界银行和国际货 币基金组织(IMF)2015年春季会议(至19日)。 下周全球重要经济事件和数据包括： 4月19日(日)： 华盛顿--国际金融协会举行国际资本市场和新兴市场圆桌会议。发言人包括中国人民银 行行长周小川、法国央行总裁诺亚以及国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳。 4月20日(一)：德国3月PPI；台湾3月外销订单；美国3月芝加哥联邦储备银行全国活动 指数；澳洲央行总裁史蒂文斯在高盛主办的午餐会上发表讲话；法国央行总裁诺亚在巴黎欧 洲金融市场协会国际金融论坛上发表讲话。 4月21日(二)：德国4月ZEW景气判断指数/现况指数；加拿大2月趸售(批发)贸易；日本3 月进口/出口/贸易收支。 4月22日(三)：韩国第一季GDP初值；澳洲第一季CPI/央行CPI加权中值/央行CPI截尾均 值；英国央行货币政策委员会4月投票结果；美国2月房价(较前月)；美国房价指数；美国成 屋销售年率(万户)；欧元区4月消费者信心指数/美国3月成屋销售年率； 4月23日(四)：日本4月制造业PMI初值；汇丰中国4月制造业PMI初值；瑞士3月贸易收支 /德国5月Gfk消费者信心；德国4月Markit制造业PMI初值；台湾3月工业生産/欧元区4月Mark it综合/制造业PMI；英国3月零售销售/公共部门净借款/收支短差；美国Markit制造业采购 经理人指数(PMI)4月初值；美国3月新屋销售年率； 4月24日(五)：德国IFO企业景气判断指数/现况指数/预期指数；台湾3月M2年增率；美 国3月建筑许可年率修正值；美国3月耐久财订单；欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)财长 非正式会议；日本央行副总裁中曾宏就亚洲经济长期前景发表讲话；2015东盟峰会； 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 104/5 1.5300 5 104/6 0.9980 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)