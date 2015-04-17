台湾债市：五年券殖利率连二升，下周或提前出现弃券卖压

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
* 五年券殖利率连二日弹升 * 下周小心10年增额发行券上扬前的弃券卖压 * 五年券短期区间料在0.97-1.02% 路透台北4月17日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周五连续二日小幅弹升 。交易员表示，因出现不耐久盘的卖压，但由于其流动性较佳接手的买气相对不差，令其弹 幅有限；短期内若美债仍在此间盘整，台债料难有明确的方向，但下周要提防新券上场前的 提前弃券卖压是否发酵。 交易员指出 ，目前104/6的流动性仍是各期公债之冠，因此仍然是市场作多的主要标的 。只不过5月初即将会有104/5期公债的增额发行交易即将发行前交易，不能排除市场提前出 现弃现券的卖压，值得留意。 〞五年券还是流动性最好的券，(殖利率)弹起来就是买，但往下不会追，〞一位大型银 行交易员说。 前述交易员也表示，上周五年公债殖利率跌至近期低位时，追价者相当小心不敢放胆去 追，这令公债的区间落入狭幅盘整。 至于目前美债的情势，交易员指出，美债在本月初的非农就业数据公布不如预期之后， 即显现数据好坏参半的情况，各方对美国升息的预期逐渐降低，美债也欠缺明确方向，不排 除要等4月底美国联邦储备理事会的会议后债市才有方向出现。 但也有交易员认为，今日10年公债104/5期虽有成交，但殖利率向上也不乏接手买盘。 后续则应留意未来104/5期公债在增额发行券上场之前可能出现的弃券卖压是否发酵。 104/5期10年公债的增额发行将于5月25日标售，金额预估300亿台币，28日发行。5月7 日将首日发行前交易。 4月28日至4月29日美联储(FOMC)举行为期两天的议息会议，29日宣布利率决定。全球主 要央行会议预告请见 多数年期的美国公债收益率周四小幅走低，盘中走势震荡，投资者消化喜忧参半的美国 经济数据，并担忧希腊与债权人间 的僵持局面。指标10年期公债价格 尾盘上扬 3/32，收益率报1.88%，稍早升至1.92%。 交易员预估，五年债104/6期料窄幅限缩在0.97-1.02%；10年券104/5期料在1.50-1.55% 。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/6 +0.50 0.9980 0.9900-1.0049 132.0 10 104/5 +1.20 1.5300 1.5300-1.5300 1.0 注：*表此期券新低位。 本周全球重要经济事件和数据包括： 4月17日(五)：日本3月消费者信心指数、欧元区2月经常帐、欧元区3月HICP终值、美国 3月CPI、美国3月领先指标、美国4月路透/密歇根大学消费者信心指数、世界银行和国际货 币基金组织(IMF)2015年春季会议(至19日)。 下周全球重要经济事件和数据包括： 4月19日(日)： 华盛顿--国际金融协会举行国际资本市场和新兴市场圆桌会议。发言人包括中国人民银 行行长周小川、法国央行总裁诺亚以及国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳。 4月20日(一)：德国3月PPI；台湾3月外销订单；美国3月芝加哥联邦储备银行全国活动 指数；澳洲央行总裁史蒂文斯在高盛主办的午餐会上发表讲话；法国央行总裁诺亚在巴黎欧 洲金融市场协会国际金融论坛上发表讲话。 4月21日(二)：德国4月ZEW景气判断指数/现况指数；加拿大2月趸售(批发)贸易；日本3 月进口/出口/贸易收支。 4月22日(三)：韩国第一季GDP初值；澳洲第一季CPI/央行CPI加权中值/央行CPI截尾均 值；英国央行货币政策委员会4月投票结果；美国2月房价(较前月)；美国房价指数；美国成 屋销售年率(万户)；欧元区4月消费者信心指数/美国3月成屋销售年率； 4月23日(四)：日本4月制造业PMI初值；汇丰中国4月制造业PMI初值；瑞士3月贸易收支 /德国5月Gfk消费者信心；德国4月Markit制造业PMI初值；台湾3月工业生産/欧元区4月Mark it综合/制造业PMI；英国3月零售销售/公共部门净借款/收支短差；美国Markit制造业采购 经理人指数(PMI)4月初值；美国3月新屋销售年率； 4月24日(五)：德国IFO企业景气判断指数/现况指数/预期指数；台湾3月M2年增率；美 国3月建筑许可年率修正值；美国3月耐久财订单；欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)财长 非正式会议；日本央行副总裁中曾宏就亚洲经济长期前景发表讲话；2015东盟峰会； 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 104/5 1.5300 5 104/6 0.9980 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料