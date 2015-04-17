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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 17:35 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币触及近一个月新高后转而收跌，因午市油盘购汇汹涌

* 人民币触及近一个月新高后转而收跌
    * 中间价升破6.13元关口创逾两个月新高
    * 午后油盘大额购汇涌出

 (新增收盘报价和评论)
    路透上海/北京4月17日 - 人民币兑美元即期 周五触及一个月新高后转而收
跌，中间价则升破6.13元关口创逾两个月新高。交易员称，午后购汇盘汹涌，或因临近中下
旬油盘开始购汇；此外，人民币早盘升至近期高点，部分客盘认为是较为合算的购汇价格，
亦令汇价冲高回落。
    
    他们并称，人民币经过前期急升后，目前处于盘整期，短期波动或仍将有限，除非有政
策性因素推动。中间价三连升是对中国总理不希望人民币续贬表态的直接体现，但这只是淡
化了人民币贬值预期，而油盘购汇等实需不可避免，总体看人民币仍不具备明显升值空间。
        
    “现在已经是17号，临近中下旬了，所谓的油盘或者一些客盘也好，慢慢开始进入购汇
的阶段。这个时间确实是比较容易出油盘的，油盘集中入单的时间比较晚，一般是在四点钟
前后。”一外资行交易员说。
    
    另一外资行交易员表示，隔夜美元指数 大幅下滑，也帮助早盘人民币继续走强，
但盘中也有获利了结盘，市场虽然认同总理关于人民币汇率的表态，但目前谈方向似乎还为
时过早，预计人民币即期仍将维持区间运行。
        
    今日人民币即期盘中高点至6.1873元，为3月20日以来高位；人民币兑美元中间价CNY=
PBOC为6.1267元，为2月6日以来新高。

    英国金融时报网站周三晚间刊登3月末对中国总理李克强的专访称，目前人民币总体上
处于基本稳定的水平，不希望看到人民币继续贬值，因为中国不能靠贬值来刺激出口，不注
重扩大内需的话，中国的经济结构很难得到调整。 

    而关于人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权（SDR）的话题仍在发酵，亦为人
民币汇率持坚增添助力。
    
    IMF总裁拉加德周四表示，中国开放资本帐和深化金融市场等经济改革计划，应有助于
其符合加入IMF特别提款权货币篮子标准。 
    
    国际清算银行(BIS)最新公布，2015年3月人民币实际与名义有效汇率指数均续创历史新
高， 并连续第10个月录得上涨，但实际有效汇率升幅呈现出放缓之势。 

    全球汇市方面，美元周五连续第四日下跌，接近一周低点，此前一系列美国经济数据表
现疲弱，令美国联邦储备理事会(美联储/FED)在未来数月升息的预期蒙上阴影。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：
    
 在岸市场人民币兑美元               今日                上日      升贬
 即期成交价格                       6.1978              6.1967    -0.02%
 中间价                             6.1267              6.1305    0.06%
 成交额                             160亿美元                     
                                                                  
 日内美元/人民币相对中间价最大波幅  1.17% (上限±2%)    日高      日低
 日内波动幅度(pips)                 113                 6.1873    6.1986
 2015年来即期升贬值幅度             0.10%                         
 1年期美元/人民币掉期升水           1660                          
                                                                  
                                                                  
 离岸人民币市场,北京时间17:18       今日                上日      
 1年期NDF                           6.2825/6.2875       6.2817    
 CNH即期                            6.1912/6.1942       6.1874    
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 张喜良/林高丽)
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