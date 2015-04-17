更新版 1-中国汇市：人民币触及近一个月新高后转而收跌，因午市油盘购汇汹涌

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
* 人民币触及近一个月新高后转而收跌 * 中间价升破6.13元关口创逾两个月新高 * 午后油盘大额购汇涌出 (新增收盘报价和评论) 路透上海/北京4月17日 - 人民币兑美元即期 周五触及一个月新高后转而收 跌，中间价则升破6.13元关口创逾两个月新高。交易员称，午后购汇盘汹涌，或因临近中下 旬油盘开始购汇；此外，人民币早盘升至近期高点，部分客盘认为是较为合算的购汇价格， 亦令汇价冲高回落。 他们并称，人民币经过前期急升后，目前处于盘整期，短期波动或仍将有限，除非有政 策性因素推动。中间价三连升是对中国总理不希望人民币续贬表态的直接体现，但这只是淡 化了人民币贬值预期，而油盘购汇等实需不可避免，总体看人民币仍不具备明显升值空间。 “现在已经是17号，临近中下旬了，所谓的油盘或者一些客盘也好，慢慢开始进入购汇 的阶段。这个时间确实是比较容易出油盘的，油盘集中入单的时间比较晚，一般是在四点钟 前后。”一外资行交易员说。 另一外资行交易员表示，隔夜美元指数 大幅下滑，也帮助早盘人民币继续走强， 但盘中也有获利了结盘，市场虽然认同总理关于人民币汇率的表态，但目前谈方向似乎还为 时过早，预计人民币即期仍将维持区间运行。 今日人民币即期盘中高点至6.1873元，为3月20日以来高位；人民币兑美元中间价CNY= PBOC为6.1267元，为2月6日以来新高。 英国金融时报网站周三晚间刊登3月末对中国总理李克强的专访称，目前人民币总体上 处于基本稳定的水平，不希望看到人民币继续贬值，因为中国不能靠贬值来刺激出口，不注 重扩大内需的话，中国的经济结构很难得到调整。 而关于人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权（SDR）的话题仍在发酵，亦为人 民币汇率持坚增添助力。 IMF总裁拉加德周四表示，中国开放资本帐和深化金融市场等经济改革计划，应有助于 其符合加入IMF特别提款权货币篮子标准。 国际清算银行(BIS)最新公布，2015年3月人民币实际与名义有效汇率指数均续创历史新 高， 并连续第10个月录得上涨，但实际有效汇率升幅呈现出放缓之势。 全球汇市方面，美元周五连续第四日下跌，接近一周低点，此前一系列美国经济数据表 现疲弱，令美国联邦储备理事会(美联储/FED)在未来数月升息的预期蒙上阴影。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1978 6.1967 -0.02% 中间价 6.1267 6.1305 0.06% 成交额 160亿美元 日内美元/人民币相对中间价最大波幅 1.17% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 113 6.1873 6.1986 2015年来即期升贬值幅度 0.10% 1年期美元/人民币掉期升水 1660 离岸人民币市场,北京时间17:18 今日 上日 1年期NDF 6.2825/6.2875 6.2817 CNH即期 6.1912/6.1942 6.1874 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 张喜良/林高丽)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料