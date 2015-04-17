欧元债市：希腊公债收益率将创1月以来最大单周跌幅，因资金将告罄

希腊周四否认金融时报有关国际货币基金组织(IMF)拒絶希腊要求推迟偿还贷款的报导。不按时偿债可能意味着违约并最终脱离欧元区。

“希腊的时间正在耗尽，”RIA Capital Markets分析师Nick Stamenkovic称。

“双方都不让步，表明一切都要等到最后一分钟才能尘埃落定。投资者越来越担心，希腊可能会出大状况。”

希腊10年期公债收益率(殖利率) 周五开盘约下跌10个基点，至12.77%，周四上涨超过1个百分点。但希腊公债本周仍可能录得1月30日以来的最大周线跌幅。

希腊两年期公债收益率持平于27.21%，逼近这批债2014年7月发行以来的最高水准。

本周希腊公债收益率的劲升也给欧元区其它低评级公债带来压力，不过违约保险市场显示，欧元区各国均增强了对希腊问题的防御措施。

葡萄牙10年期公债收益率上升4个基点，至1.95%；意大利十年期公债收益率小涨1个基点，至1.38%。

意大利将于周五用2025年到期债券置换2016-2017年到期债券，这是该国自2010年以来首次提升债券平均年限的又一举措。

在投资者转向高评级的德债寻求避险之际，德国10年债收益率触及纪录低位0.073%，进一步跌向零水准。

德国2014年2月以后到期的长期公债收益率 已降至零点以下。

尽管欧洲央行本周继续履约全力实施购债计划，但分析师称，德债收益率本周触及新低并不是受欧洲央行举措影响，而是要拜希腊情势所赐。(完)

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