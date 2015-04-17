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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 16:16 BJT

《全球汇市》美元料录得一个月内最差单周表现，受数据表现疲弱拖累

交易员密切关注1230GMT将公布的美国消费者通胀数据。巴克莱驻新加坡亚太外汇策略主管Mitul Kotecha表示，如果数据疲软，则将加强美联储将推迟升息的预期，

市场另一焦点是20国集团(G20)财长及央行官员会议，1700GMT左右料公布公报和召开记者会。但分析师看淡此事对汇市的影响。

Kotecha说，关键是该会议是否会出现表达对美元强势担忧的评论，这种评论可能来自美国官员，“但我认为情况不会如此。”

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0792 1.0760 +0.30 -10.79 1.2097

美元/日圆 118.84 118.99 -0.13 -0.70 119.68

欧元/日圆 128.23 128.01 +0.17 -11.43 144.77

美元/瑞郎 0.9546 0.9559 -0.14 -3.97 0.9941

英镑/美元 1.4964 1.4933 +0.21 -3.91 1.5573

美元/加元 1.2172 1.2185 -0.11 +4.77 1.1618

澳元/美元 0.7805 0.7800 +0.06 -4.44 0.8168

新西兰元/美元 0.7694 0.7663 +0.40 -1.32 0.7797

欧元/瑞郎 1.0303 1.0285 +0.18 -14.33 1.2026

欧元/英镑 0.7211 0.7201 +0.14 -7.01 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2517 9.2429 +0.10 -2.29 9.4688

美元/挪威克朗 7.7547 7.7409 +0.18 +3.78 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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