《路透晚报》--4月17日日间新闻摘要（国际版）

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
[市场摘要]
--日本股市：受疲弱美国数据打压跌至逾一周低位，静待企业财报
日本股市日经指数周五跌至逾一周最低，此前美 国公布的楼市数据逊于预期，打压市场人气，另外投资者等待日本企业财 报下周陆续出炉。日经指数收低1.2%至19,652.88点，为4月7日以来最低收盘位。该指数本周下跌1.3%。东证股价指数下滑0.7%至1,588.69点。成交量26.8亿股，创3月13日以来最高。
--中国股市：沪综指收升2.2%继续刷新逾七年高点，成交额再创历史天量
中国股市沪综指收升2.2%，继续刷新逾七年高点，盘中一度突破4,300点整数关口。分析师指出，今日股指高开后在蓝筹股强势拉动下一路狂飙，成交量同步放大。近期部分股票开始补涨，中小板创业板为代表的成长股则持续走弱。
沪综指收报4,287.30点，涨92.47点或2.20%，此前收盘高点为2008年3月7日的4,300.52点；本周该指数累计上涨6.27%；上证A股今日成交9,107亿元人民币，上日为7,075亿元，此前成交量高点为2015年4月8日8,346亿元。沪深300指数收报4,596.14点，涨1.83%。
--香港股市：恒指连续第五周上涨，但升势动能在今日有所消退
香港股市下跌，但本周则连续第五周录得周线涨幅，得益于市场预期港股将吸引到进一步的资金流入。恒生指数下滑0.3%，收报27,653.12点。恒生国企指数下跌1.3%，收报14,536.67点。恒生指数和恒生国企指数本周分别上涨1.4%和3.9%。
--汇市：美元料录得一个月内最差单周表现，受数据表现疲弱拖累
美元连续第四日下跌，接近一周低点，此前一系列美国经济数据表现疲弱，令美国联邦储备理事会(美联储/FED)在未来数月升息的预期蒙上阴影。美元指数跌0.3%，报97.429，本周周线料下跌近2%，为一个月最大跌幅。
--欧元债市：希腊公债收益率将创1月以来最大单周跌幅，因资金将告罄
希腊公债收益率(殖利率)上涨，本周可能出现1月底以来的最大周线涨幅，因希腊与国际金主的谈判陷入僵局，可能导致该国在未来几日资金告罄。希腊10年期公债收益率开盘约下跌10个基点，至12.77%，但希腊公债本周仍可能录得1月30日以来的最大周线跌幅。
--国际油市：布兰特油价下滑，因OPEC产量大增
布兰特原油期货下滑，结束本周稍早的涨势，此前石油输出国组织(OPEC)称其3月产量大增，加重了全球供应过剩情况。0828GMT，近月布兰特原油期货跌0.54美元，至每桶63.44美元，从稍早下跌逾1美元的疲势中回升。美国原油跌0.60美元，报每桶56.11美元。
--全球金市：金价在1,200美元附近持稳，可能连续第二周周线下滑
金价持坚，目前维持在每盎司1,200美元 附近，但有可能连续第二周周线下滑，因对美联储升息时间的臆测令其承压。0830GMT，现货金升至每盎司1,204美元左右，周四收低0.3%。金价本周迄今跌0.6%。
--金属期市：伦敦期锡本周或重挫13%，因需求疲软且供应增加
伦敦期锡创出五年多低点，本周可能大跌13%，因缅甸供应增加以及需求疲软令锡价承压。伦敦金属交易所(LME)三个月期锡低见每吨13,600美元，为2009年9月以来最低，后来回升至14,575美元，下跌2.8%。期锡料将遭遇2011年8月以来最大单周跌幅。0836GMT，LME期铜上涨1.2%至每吨6,132美元，本周稍早曾触及四周低点。上海期交所期铜主力6月合约上涨1.3%至每吨43,690元人民币(7,056美元)，期铅收高2.2%，此前突破200日均线之后引发技术性买盘。期锡挫低2.2%。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 艾茂林; 审校 王洋)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料