《路透晚报》--4月17日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：受疲弱美国数据打压跌至逾一周低位，静待企业财报

日本股市日经指数周五跌至逾一周最低，此前美 国公布的楼市数据逊于预期，打压市场人气，另外投资者等待日本企业财 报下周陆续出炉。日经指数收低1.2%至19,652.88点，为4月7日以来最低收盘位。该指数本周下跌1.3%。东证股价指数下滑0.7%至1,588.69点。成交量26.8亿股，创3月13日以来最高。

--中国股市：沪综指收升2.2%继续刷新逾七年高点，成交额再创历史天量

中国股市沪综指收升2.2%，继续刷新逾七年高点，盘中一度突破4,300点整数关口。分析师指出，今日股指高开后在蓝筹股强势拉动下一路狂飙，成交量同步放大。近期部分股票开始补涨，中小板创业板为代表的成长股则持续走弱。

沪综指收报4,287.30点，涨92.47点或2.20%，此前收盘高点为2008年3月7日的4,300.52点；本周该指数累计上涨6.27%；上证A股今日成交9,107亿元人民币，上日为7,075亿元，此前成交量高点为2015年4月8日8,346亿元。沪深300指数收报4,596.14点，涨1.83%。

--香港股市：恒指连续第五周上涨，但升势动能在今日有所消退

香港股市下跌，但本周则连续第五周录得周线涨幅，得益于市场预期港股将吸引到进一步的资金流入。恒生指数下滑0.3%，收报27,653.12点。恒生国企指数下跌1.3%，收报14,536.67点。恒生指数和恒生国企指数本周分别上涨1.4%和3.9%。

--汇市：美元料录得一个月内最差单周表现，受数据表现疲弱拖累

美元连续第四日下跌，接近一周低点，此前一系列美国经济数据表现疲弱，令美国联邦储备理事会(美联储/FED)在未来数月升息的预期蒙上阴影。美元指数跌0.3%，报97.429，本周周线料下跌近2%，为一个月最大跌幅。

--欧元债市：希腊公债收益率将创1月以来最大单周跌幅，因资金将告罄

希腊公债收益率(殖利率)上涨，本周可能出现1月底以来的最大周线涨幅，因希腊与国际金主的谈判陷入僵局，可能导致该国在未来几日资金告罄。希腊10年期公债收益率开盘约下跌10个基点，至12.77%，但希腊公债本周仍可能录得1月30日以来的最大周线跌幅。

--国际油市：布兰特油价下滑，因OPEC产量大增

布兰特原油期货下滑，结束本周稍早的涨势，此前石油输出国组织(OPEC)称其3月产量大增，加重了全球供应过剩情况。0828GMT，近月布兰特原油期货跌0.54美元，至每桶63.44美元，从稍早下跌逾1美元的疲势中回升。美国原油跌0.60美元，报每桶56.11美元。

--全球金市：金价在1,200美元附近持稳，可能连续第二周周线下滑

金价持坚，目前维持在每盎司1,200美元 附近，但有可能连续第二周周线下滑，因对美联储升息时间的臆测令其承压。0830GMT，现货金升至每盎司1,204美元左右，周四收低0.3%。金价本周迄今跌0.6%。

--金属期市：伦敦期锡本周或重挫13%，因需求疲软且供应增加

伦敦期锡创出五年多低点，本周可能大跌13%，因缅甸供应增加以及需求疲软令锡价承压。伦敦金属交易所(LME)三个月期锡低见每吨13,600美元，为2009年9月以来最低，后来回升至14,575美元，下跌2.8%。期锡料将遭遇2011年8月以来最大单周跌幅。0836GMT，LME期铜上涨1.2%至每吨6,132美元，本周稍早曾触及四周低点。上海期交所期铜主力6月合约上涨1.3%至每吨43,690元人民币(7,056美元)，期铅收高2.2%，此前突破200日均线之后引发技术性买盘。期锡挫低2.2%。