台湾汇市：台币收近两周高位，美国经济疲弱推迟升息预期

* 美国继续公布疲弱数据，台币创近两周高位 * 外资汇入、出口商随后抛汇，进口商买盘难挡 * 下周一实质交易区间料在30.95-31.25 路透台北4月17日 - 台币兑美元 周五收升9.1分，连续第二日上扬。汇银人士表示，美 国持续公布疲弱数据以及FED官员讲话令非美货币全面走强，在外资汇入、出口商抛汇带动下，台币创近两周 收盘高位。 台币周线升值0.25%。交易员指出，虽然台币升至31.10附近时，有油款等进口商的美元买盘进场承接，央 行也有阻升，但难挡美元的卖压。展望下周，若外资仍持续汇入，台币兑美元不排除有再次挑战7日盘中高位3 0.976的机会。 〞美国虚胖，亚洲最好。今天外资先卖(美元)、出口商随后蜂拥而至。〞一位外商银行交易员说。 虽然今日亚币普遍走强，不过有交易员指出，只要升息议题存在，美元走势基本上仍相对偏强。近期公布 的经济数据，虽让市场对美国是否最快在6月展开升息的预期降温，但就中期而言，美元仍处在升值的轨道上 。 〞(美元)中期还是趋升，只是升息时间点的问题。〞一位外商银交易员说。 不过交易员也反应，相较于非美货币的偏弱走势，台币兑美元今年以来呈现升值，最主要原因在于外资的 持续汇入，以及央行减少干预。若前述的因素没有改变，台币应该不会脱离偏强整理的走势。 交易员表示，过去台湾股、汇市同步的现象，近期略见改变。纵然台股下跌、外资净卖超，但台币却能持 稳不跌，最主要就是外资不愿汇出。 一本地银行交易员称，近期还是要观察外资动向，若股市续跌，外资还是不汇出，短线台币应该要偏强看 待。 今日台币收在31.162价位，前波收盘高位在7日的31.152。今日主要交易区间在31.080-31.137，上日交易 区间在31.163-31.195。交易员预估，下周一台币主要实质交易暂看在30.950-31.250之间。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度扩大，看升台币预期增强；一 个月美元/台币远汇 尾盘报30.980/30.995，上日收在31.050。 台湾股市周五收跌0.9%，周线下跌0.49%。台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为卖超3 8.06亿台币；上交易日修正后为买超104.59亿台币。 多数新兴亚洲货币周五上涨，延续本周涨势，因美国经济数据继续令人失望，且美国联邦储备理事会(美 联储/FED)官员的言论强化了对美国将推迟加息的预期。韩元兑美元 周五走坚至两周高位，外资买入当 地股票提振了韩元，同时美国公布低迷经济数据后美元全线走软。 本/下周全球重要经济事件和数据包括： 4月17日(五)：欧元区2月经常帐、欧元区3月HICP终值、美国3月CPI、美国3月领先指标、美国4月路透/密 歇根大学消费者信心指数、世界银行和国际货币基金组织(IMF)2015年春季会议(至19日)。 4月19日(日)：华盛顿--国际金融协会举行国际资本市场和新兴市场圆桌会议。发言人包括中国人民银 行 行长周小川、法国央行总裁诺亚以及国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳。 4月20日(一)：德国3月PPI；台湾3月外销订单；美国3月芝加哥联邦储备银行全国活动 指数；澳洲央行总 裁史蒂文斯在高盛主办的午餐会上发表讲话；法国央行总裁诺亚在巴黎欧 洲金融市场协会国际金融论坛上发 表讲话。 4月21日(二)：德国4月ZEW景气判断指数/现况指数；加拿大2月趸售(批发)贸易；日本3 月进口/出口/贸 易收支。 4月22日(三)：韩国第一季GDP初值；澳洲第一季CPI/央行CPI加权中值/央行CPI截尾均 值；英国央行货币 政策委员会4月投票结果；美国2月房价(较前月)；美国房价指数；美国成 屋销售年率(万户)；欧元区4月消费 者信心指数/美国3月成屋销售年率； 4月23日(四)：日本4月制造业PMI初值；汇丰中国4月制造业PMI初值；瑞士3月贸易收支 /德国5月Gfk消费 者信心；德国4月Markit制造业PMI初值；台湾3月工业生産/欧元区4月Mark it综合/制造业PMI；英国3月零售 销售/公共部门净借款/收支短差；美国Markit制造业采购 经理人指数(PMI)4月初值；美国3月新屋销售年率； 4月24日(五)：德国IFO企业景气判断指数/现况指数/预期指数；台湾3月M2年增率；美 国3月建筑许可年 率修正值；美国3月耐久财订单；欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)财长 非正式会议；日本央行副总裁中曾 宏就亚洲经济长期前景发表讲话；2015东盟峰会； 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.162 31.253 31.065-31.259 31.253 7.46 6.76 元太外汇经纪公司 31.165 31.252 31.070-31.252 31.252 3.28 3.07 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.055/-0.040 -0.045/-0.035 美元/台币六个月期 -0.120/-0.085 -0.100/-0.080 (完)