台湾汇市：台币收近两周高位，美国经济疲弱推迟升息预期

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
* 美国继续公布疲弱数据，台币创近两周高位 * 外资汇入、出口商随后抛汇，进口商买盘难挡 * 下周一实质交易区间料在30.95-31.25 路透台北4月17日 - 台币兑美元 周五收升9.1分，连续第二日上扬。汇银人士表示，美 国持续公布疲弱数据以及FED官员讲话令非美货币全面走强，在外资汇入、出口商抛汇带动下，台币创近两周 收盘高位。 台币周线升值0.25%。交易员指出，虽然台币升至31.10附近时，有油款等进口商的美元买盘进场承接，央 行也有阻升，但难挡美元的卖压。展望下周，若外资仍持续汇入，台币兑美元不排除有再次挑战7日盘中高位3 0.976的机会。 〞美国虚胖，亚洲最好。今天外资先卖(美元)、出口商随后蜂拥而至。〞一位外商银行交易员说。 虽然今日亚币普遍走强，不过有交易员指出，只要升息议题存在，美元走势基本上仍相对偏强。近期公布 的经济数据，虽让市场对美国是否最快在6月展开升息的预期降温，但就中期而言，美元仍处在升值的轨道上 。 〞(美元)中期还是趋升，只是升息时间点的问题。〞一位外商银交易员说。 不过交易员也反应，相较于非美货币的偏弱走势，台币兑美元今年以来呈现升值，最主要原因在于外资的 持续汇入，以及央行减少干预。若前述的因素没有改变，台币应该不会脱离偏强整理的走势。 交易员表示，过去台湾股、汇市同步的现象，近期略见改变。纵然台股下跌、外资净卖超，但台币却能持 稳不跌，最主要就是外资不愿汇出。 一本地银行交易员称，近期还是要观察外资动向，若股市续跌，外资还是不汇出，短线台币应该要偏强看 待。 今日台币收在31.162价位，前波收盘高位在7日的31.152。今日主要交易区间在31.080-31.137，上日交易 区间在31.163-31.195。交易员预估，下周一台币主要实质交易暂看在30.950-31.250之间。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度扩大，看升台币预期增强；一 个月美元/台币远汇 尾盘报30.980/30.995，上日收在31.050。 台湾股市周五收跌0.9%，周线下跌0.49%。台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为卖超3 8.06亿台币；上交易日修正后为买超104.59亿台币。 多数新兴亚洲货币周五上涨，延续本周涨势，因美国经济数据继续令人失望，且美国联邦储备理事会(美 联储/FED)官员的言论强化了对美国将推迟加息的预期。韩元兑美元 周五走坚至两周高位，外资买入当 地股票提振了韩元，同时美国公布低迷经济数据后美元全线走软。 本/下周全球重要经济事件和数据包括： 4月17日(五)：欧元区2月经常帐、欧元区3月HICP终值、美国3月CPI、美国3月领先指标、美国4月路透/密 歇根大学消费者信心指数、世界银行和国际货币基金组织(IMF)2015年春季会议(至19日)。 4月19日(日)：华盛顿--国际金融协会举行国际资本市场和新兴市场圆桌会议。发言人包括中国人民银 行 行长周小川、法国央行总裁诺亚以及国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳。 4月20日(一)：德国3月PPI；台湾3月外销订单；美国3月芝加哥联邦储备银行全国活动 指数；澳洲央行总 裁史蒂文斯在高盛主办的午餐会上发表讲话；法国央行总裁诺亚在巴黎欧 洲金融市场协会国际金融论坛上发 表讲话。 4月21日(二)：德国4月ZEW景气判断指数/现况指数；加拿大2月趸售(批发)贸易；日本3 月进口/出口/贸 易收支。 4月22日(三)：韩国第一季GDP初值；澳洲第一季CPI/央行CPI加权中值/央行CPI截尾均 值；英国央行货币 政策委员会4月投票结果；美国2月房价(较前月)；美国房价指数；美国成 屋销售年率(万户)；欧元区4月消费 者信心指数/美国3月成屋销售年率； 4月23日(四)：日本4月制造业PMI初值；汇丰中国4月制造业PMI初值；瑞士3月贸易收支 /德国5月Gfk消费 者信心；德国4月Markit制造业PMI初值；台湾3月工业生産/欧元区4月Mark it综合/制造业PMI；英国3月零售 销售/公共部门净借款/收支短差；美国Markit制造业采购 经理人指数(PMI)4月初值；美国3月新屋销售年率； 4月24日(五)：德国IFO企业景气判断指数/现况指数/预期指数；台湾3月M2年增率；美 国3月建筑许可年 率修正值；美国3月耐久财订单；欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)财长 非正式会议；日本央行副总裁中曾 宏就亚洲经济长期前景发表讲话；2015东盟峰会； 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.162 31.253 31.065-31.259 31.253 7.46 6.76 元太外汇经纪公司 31.165 31.252 31.070-31.252 31.252 3.28 3.07 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.055/-0.040 -0.045/-0.035 美元/台币六个月期 -0.120/-0.085 -0.100/-0.080 (完)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料